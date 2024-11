El sepulturero de Catarroja: "Seguimos luchando para poder enterrar a los nuestros y tener un lugar digno"

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Catarroja, una de las afectadas por la riada del 29 de octubre, ha realizado este viernes los dos primeros entierros en su cementerio, que quedó gravemente dañado por la DANA que ha arrasado parte de la provincia de Valencia.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión el enterrador del municipio, Salvador Pons, quien ha querido agradecer la ayuda de los voluntarios que han venido de Sevilla, Madrid, Bilbao y Murcia, para "volcarse" en las tareas de limpieza de este camposanto.

"Seguimos luchando para poder enterrar a los nuestros y tener un lugar digno y no tener que desplazarnos a otro sitio que no sea el nuestro", ha señalado Pons quien asegura que han sufrido mucho estos y que seguirán sufriendo las consecuencias de este temporal.

Pons explica cómo vivió esa fatídica tarde, cuando la tromba de agua le pilló saliendo del cementerio. "No sabía que estaba ocurriendo ahí fuera del recinto. Cuando abrí la puerta y vi que la gente se decía se dirigía hacia mí con los coches, con los vehículos, no entendía qué pasaba. La gente gritaba y cuando ya me di cuenta, ya la tromba de agua me alcanzó y me arrastró tres calles más abajo", ha narrado el enterrador.

Poco a poco consiguió irse sujetando hasta que pudo acercarse a su casa, a cinco minutos del cementerio, pero le fue imposible llegar porque la corriente de agua era muy fuerte y el nivel del agua subía por momentos. "Me adentré dentro de un portal, y en breve el portal ya estaba cubierto de agua. Pasé toda la noche afuera, y no paraba de oír gritos de desesperación", ha comentado Pons visiblemente emocionado por la situación que tuvo que vivir por la DANA.

AISLADOS O INUTILIZABLES

Y es que el violento paso del temporal por Valencia también ha hecho que los cementerios de algunas de estas poblaciones hayan quedado aislados o inutilizables, una circunstancia que está obligando a celebrar entierros en otros términos municipales o a recurrir a las incineraciones.

Cementerios como los de las poblaciones de Sedaví y Benetússer, en la comarca de l'Horta Sud y en una de las zonas más devastadas por esa DANA, han quedado fuera de servicio y permanecen cerrados.

Otros, como el de Sot de Chera, un municipio de la comarca de los Serranos que se encuentra también entre los más afectados por el temporal, están aislados porque no hay acceso a ellos. Y en otros casos, como el de Chiva, localidad de la comarca de la Hoya de Buñol también muy damnificada, el cementerio no tienen problemas.

La Diputación de Valencia ha pedido a los municipios de la provincia damnificados por la DANA que le hagan llegar un relación de infraestructuras dañadas en sus términos, entre ellas los cementerios. La corporación provincial está recopilando esos datos.