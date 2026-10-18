Los servicios de emergencia actúan en numerosas incidencias en Xàbia ante el impacto de Adam

La localidad alicantina de Xàbia está siendo esta noche una de las más afectadas por el episodio de intensas lluvias que golpea a la Comunitat Valenciana.
La localidad alicantina de Xàbia está siendo esta noche una de las más afectadas por el episodio de intensas lluvias que golpea a la Comunitat Valenciana. - AYUNTAMIENTO XÀBIA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 18 octubre 2026 23:06
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   ALICANTE, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La localidad alicantina de Xàbia está siendo esta noche una de las más afectadas por el episodio de intensas lluvias que golpea a la Comunitat Valenciana y los servicios de emergencia están actuando en numerosas incidencias.

   De hecho, el Ayuntamiento de la localidad costera ha instado a la ciudadanía a permanecer en casa y evitar cualquier desplazamiento innecesario, ya que, según ha advertido, los servicios de emergencias están "desbordados por las incidencias".

    En la red de Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, Xàbia está a la cabeza de los registros de lluvias más destacados esta noche, con 207 litros. También son muy altos los valores en Ròtova --186,6--, Pinet, con 157, Miramar (152), Pego (141,8) y Oliva, con 133,5.

   Desde Aemet explican que la banda de lluvia que estaba en el mar se ha ido moviendo hacia el litoral de Valencia y ya toca tierra en la Safor, donde nuevamente llueve con intensidad y persistencia. También sigue lloviendo en el litoral de la Marina Alta.

   Cabe recordar que el Centro de Coordinación de Emergencia ha decretado la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en las comarcas de la Marina Alta (Alicante) y la Safor (Valencia).

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