Los servicios de emergencias siguen realizando rescates vía aérea y en barca en Bellreguard, Miramar y Piles

Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets (Alicante) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias siguen realizando alrededor de las 17.30 horas de este lunes rescates por vía aérea y en barca o lancha en las localidades de Bellreguard, Miramar y Piles mientras que en la vecina Oliva la situación "va recuperando cierta normalidad dentro de las circunstancias", según ha informado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones tras visitar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Oliva.

En esos tres municipios se continúa prestando ayuda aérea y en barca a afectados porque aún no se puede acceder con vehículos y por ese motivo en estas localidades están trabajando todos los helicópteros. En todo caso, ha precisado que se trata de personas que estaban a salvo, en plantas altas, pero que, al no haber bajado el nivel de agua, tienen alguna necesidad médica, de salud o de salir de sus viviendas.

Por ello, están desplegados efectivos de Guardia Civil, servicios de emergencia, Unidad Militar de Emergencias y Policía Nacional. En esta línea, ha añadido que todavía hay personas en plantas altas que esperan a que baje el nivel del agua para salir "por sus propios medios".

Bernabé ha afirmado que en este momento continúan confinados ocho municipios "hasta nueva orden", de los que los tres señalados son "intransitables en la parte de la playa". "Mientras estén confinados, pedimos por favor a toda la población que cumplan con ese confinamiento porque los servicios de emergencia continúan trabajando" y por las labores "de reparación y de puesta en marcha mientras acaban de achicar y desahogar en todas las zonas que están todavía inundadas", ha señalado.

Asimismo, la delegada prevé que muchas de las personas que han sido trasladadas pasen la noche en Oliva donde se ha habilitado el centro polivalente --también el pabellón "por si hiciera falta"--. Para ello, se han activado los convenios de colaboración con Cruz Roja para "dar servicio a toda la ciudadanía y que pueda estar atendida de la mejor manera posible, dentro de las circunstancias".

Según ha confirmado Bernabé, en Oliva, se han registrado dos fallecimientos, el de una mujer de 79 años con problemas de movilidad y que ha sido encontrada por los efectivos de la UME en su domicilio en esta población de la comarca de la Safor; y un hombre de 64 años que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en un camping de Oliva.

COORDINACIÓN

Bernabé ha subrayado que "lo más importante" de este episodio de la dana Adam es que "se ha avisado a la gente, se ha confinado a la gente y se han puesto medidas de avisos y prevención necesarias para que se quedaran en sus domicilios, sobre todo, en una situación tan adversa y complicada como la de esta noche, con unos registros de lluvias que apenas se recordaban en este territorio".

Además ha afirmado que ha habido "coordinación" desde "el primer minuto" entre todas las administraciones y ayuntamientos para "garantizar a la ciudadanía una respuesta lo más inmediata posible".

Así, ha resaltado que "no es el episodio de la dana del 29 de octubre de 2024, puesto que venía aguas arriba y era una barrancada y esto ha sido una lluvia persistente, que ha provocado esas inundaciones en las zonas donde hemos registrado hasta más de 650 litros, 700 litros, en algunos casos de acumulados".

Por lo tanto, ha retratado la situación como "muy complicada", pero, en este caso, ha destacado que "ha habido una información, una prevención y una anticipación a una situación de emergencia como la que se ha vivido".