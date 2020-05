Simón explica que la Comunitat no pasó íntegramente a fase 1 por el "número no desdeñable" de casos sospechosos sin test

Cree que "en los próximos días será muy posible que toda la Comunitat esté en situación muy buena" para avanzar en la desescalada

VALENCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha explicado que la Comunitat Valenciana no avanzó íntegramente a la fase 1 porque "había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les había podido hacer un test diagnostico", una situación que cree que se corregirá "en los próximos días", por lo que entonces "será muy posible que toda la Comunitat Valenciana esté en una situación muy buena para plantearse ese posible nuevo paso".

Así lo ha manifestado este domingo el experto de Sanidad durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.

Fernando Simón, preguntado sobre el motivo por el que 14 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana no han pasado a la fase 1, ha señalado que "se compartirán" con la Generalitat "sin problema" los informes técnicos que explican la decisión del Ministerio.

No obstante, ha avanzado que los motivos están "muy relacionados no tanto con las capacidades", porque la Comunitat Valenciana "tiene capacidades muy altas en la mayoría de los indicadores y en todos está trabajando de forma muy adecuada", sino con los "riesgos asocciados a la situación epidémica".

Ha detallado que en los 14 departamentos está "sobre todo relacionado con los riesgos no detectados", porque en la Comunitat Valenciana "había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les había podido hacer un test diagnostico". "Esto estará preparado ya en los próximos días de acuerdo a las informaciones que tenemos", ha asegurado.

Fernando Simón ha afirmado que los protocolos y procedimeintos que se están poniendo en marcha van "a favorecer que los próximos día sea muy posible que toda la Comunitat Valenciana esté en una situación muy buena para plantearse ese posible nuevo paso".

Así, ha añadido que el Ministerio ha optado por "jugar con el principio de la prudencia" y que son 14 departamentos "en los que la situación no es comparable" con la de los otros diez.

Ha explicado además que la cuestión se ha "discutido muy detalladamente" y que la Comunitat "ha sido absolutamente transparente en la comunicación" y el envío de datos.

"Si se corrigen dos o tres aspectos que hasta ahora no se podían mejorar, porque estábamos en una situación muy diferente de la epidemia, yo creo que la Comunitat Valenciana está en una situación muy buena", ha concluido.