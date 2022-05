Un simulacro de llegada de un barco con brote de covid pone a prueba tres tecnologías en el puerto de València

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El edificio del Reloj del Puerto de València ha acogido en la mañana de este martes la celebración del primer evento de demostración del proyecto STAMINA, una iniciativa que propone un conjunto de tecnologías de apoyo a la toma de decisiones para la predicción y gestión de pandemias dentro y fuera de las fronteras de la Unión Europea.

El objetivo de este evento, que ha sido organizado por la Fundación Valenciaport y la Policía Local de Valencia con la colaboración de la Cruz Roja Española, era realizar un simulacro de llegada y desembarco de un grupo de estudiantes provenientes de Mallorca entre los que se habría detectado un brote de Covid-19, para poner a prueba tres de las herramientas desarrolladas en el marco del proyecto.

A su llegada, los estudiantes han pasado por un triaje en el que se les ha realizado una prueba de antígenos para detectar posibles positivos y han sido trasladados a sus domicilios para guardar cuarentena o al hospital en ambulancia según la gravedad de los casos, ha detallado Valenciaport en un comunicado.

Posteriormente, se ha detectado un caso de un estudiante que, habiendo dado positivo, ha abandonado el confinamiento para acudir a una fiesta multitudinaria por lo que la Policía Local ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda para evitar la propagación de la enfermedad.

Las Apps o herramientas testeadas en esta demostración han sido la Emergency Map tool (EMT), que permite visualizar en tiempo real los dispositivos desplegados en un mapa, la Web and Social Media Analytics (WSMA), que realiza un análisis de sentimiento de las redes sociales y CrisisHub, una herramienta web de gestión de crisis y recursos disponibles.

Primeros intervinientes de Policía Local de Valencia, Policía portuaria y Cruz Roja Española han puesto en marcha estas herramientas y los procedimientos necesarios con el fin de manejar la emergencia de la manera más eficiente posible.

STAMINA

El proyecto STAMINA (Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across European borders) es una iniciativa cofinanciada por el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea que ha unido a 37 socios de dieciséis países de la Unión Europea, el Reino Unido, Turquía y Túnez, con el objetivo común de proponer un conjunto de tecnologías de apoyo a la toma de decisiones para la predicción y gestión de pandemias dentro y fuera de las fronteras de la Unión Europea (UE).

En este contexto, y debido al constante movimiento de pasajeros dentro y fuera de la UE mediante cruceros o ferry, así como el posible desembarco y atención de refugiados, se hace necesario dotar a los puertos de herramientas avanzadas para gestionar la seguridad de la salud de las personas evitando potenciales contagios de enfermedades infecciosas, así como su propagación.

El consorcio del proyecto, liderado por EXUS Software, cuenta con la presencia de la Fundación Valenciaport, la Policía Local de València y la Cruz Roja Española como integrantes del equipo del piloto español.

Este proyecto, cuyo presupuesto asciende a 9.500.000 euros, está previsto que finalice en agosto de 2023.