El Síndic afea a la Generalitat la "absoluta burocratización" en servicios sociales: "¿Para cuándo un plan Simplifica?"

Exige "tomar en serio" el acceso en igualdad a la educación y denuncia la falta de acceso a información por parte de la oposición que "mata la democracia"

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha echado en cara a la Generalitat el sistema "absolutamente burocratizado" de atención a personas en situación de vulnerabilidad que "está llevando al colapso a los servicios municipales" en la valoración del grado de dependencia y de discapacidad o en la tramitación de la renta valenciana de inclusión.

"El lunes vi con envidia la presentación del plan Simplifica para la actividad económica. ¿Para cuándo un plan Simplifica en servicios sociales para resolver los problemas de los ciudadanos más vulnerables?".

Así lo ha manifestado en su comparecencia en Les Corts, por primera vez en el pleno y no en comisión, para exponer el informe anual de gestión del defensor del pueblo valenciano de 2023.

Luna ha advertido que la valoración del grado de dependencia "desespera a los ciudadanos" y "nadie asume la responsabilidad del problema", mientras "con la renta de inclusión pasa exactamente lo mismo con incidencias y retrasos de todo tipo". "Esto no puede seguir así", ha recalcado.

En esta línea, ha señalado que si no hay colaboración entre administraciones de diferente color político "la dependencia y la renta de inclusión están abocadas al fracaso". Además, ha lamentado que los funcionarios municipales "se pasan la vida rellenando formularios y llevando papeles de un sitio a otro".

Respecto a la situación de la administración, ha mostrado su disposición a colaborar para impulsar "una buena ley que regule el derecho a una buena administración", ya que de lo contrario ha avisado que será imposible resolver los problemas de los ciudadanos.

"MESES Y AÑOS" SIN RESPUESTA A LOS CIUDADANOS

Según ha expuesto, más de la mitad de las quejas son por la falta de respuesta de las administraciones a los ciudadanos. "Pasan meses y años y no saben nada de su escrito, es absolutamente inaceptable", ha denunciado, y ha instado a "colaborar entre todos" para revertir esta situación.

En materia educativa, el defensor ha mostrado su preocupación por la reacción de sectores de la educación ante algunas medidas anunciadas como la implantación del distrito único escolar.

"Tómenselo en serio, por favor, no se puede condenar a un niño desde pequeño a la desigualdad por no poder acceder en condiciones de igualdad a la educación. Es gravísimo para la sociedad y de ahí se derivan todos los problemas con estos niños que no han tenido las mismas oportunidades", ha aseverado.

Al hilo, el síndic de Greuges ha hecho hincapié en que su "mayor preocupación" es la situación de los menores de edad, un "problema recurrente" en el que ha lamentado los impagos a familias de acogida.

Sobre el problema de la vivienda, ha denunciado un "retroceso" en el acceso para los colectivos en situación de vulnerabilidad: "Después de muchos años de pelear, conseguimos que la Generalitat aceptara destinarles ayudas si no hay vivienda pública. Últimamente pasa el tiempo y no le contestan".

RETA A QUE COMPAREZCAN ALCALDES

Por otro lado, Luna ha denunciado la falta de acceso a la información por parte de la oposición en Les Corts y en los ayuntamientos con "excusas de todo tipo", tras recibir quejas de representantes de "todo el espectro político" que han aumentado un 60% desde las elecciones del 28M.

"Si no reconocemos la legitimidad de los adversarios, estamos matando la democracia", ha alertado, y se ha preguntado si "no importa la transparencia" tras recalcar que "nadie del Consell ha respondido a la petición de reformar la Ley de Régimen Local" para revertirlo.

Ante esta situación, ha preguntado a los diputados si permitirán que comparezcan en Les Corts alcaldes que no contestan al Síndic "independientemente del color político, porque los hay de todos".

Posteriormente, en declaraciones a los medios, ha indicado que no le "gustaría" tener que pedir la comparecencia de determinados alcaldes para que no haya "sospechas" y ha apuntado a los ayuntamientos de Benidorm, Sant Joan d'Alacant, Cheste o Moncada. "Me gustaría que alguno se vea obligado a venir aquí y que alguien le ponga la cara colorada por no responder a los ciudadanos ni al Síndic", ha lanzado.

EXIGE QUE NO SE "MANIPULE" AL SÍNDIC

En general, el defensor del pueblo ha insistido en que está dispuesto a comparecer en la cámara "las veces que quieran". "Lo digo todos los años y no me llaman nunca", ha lamentado.

Y ha acabado exigiendo a los grupos parlamentarios que "dejen al Síndic de Greuges fuera de las refriegas políticas", sin "manipular" ni "instrumentalizar" a la institución para "sacar una ventaja momentánea de hacer una rueda de prensa y decir que les ha dado la razón".

"NO TENEMOS UNA VARITA MÁGICA"

Entre los grupos que sustentan al Consell, el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha afirmado que las cuestiones que plantea el defensor "tienen una doble solución: disposición y financiación". "No tenemos una varita mágica, pero sí tomamos decisiones presupuestarias valientes", ha recalcado, destacando que hay 15.200 personas más en el sistema de dependencia que en agosto del año pasado.

Desde la oposición, la socialista Rosa Peris se ha comprometido a impulsar iniciativas parlamentarias para dar respuesta a las peticiones del Síndic, al tiempo que ha lamentado la lista de espera en dependencia.

Mònica Álvaro (Compromís) ha preguntado al PP si habría que investigar "el colapso de la dependencia", al igual que lo exigían a la exvicepresidenta y exconsellera Mónica Oltra, y ha denunciado la respuesta de las consellerias actuales a las recomendaciones del defensor.

En su réplica, el síndic de Greuges ha rechazado entrar a valorar políticas del anterior gobierno del Botànic y del actual o "entrar en estadísticas", además de subrayar que es consciente de la infrafinanciación autonómica pero "una cosa no excluye la otra".

También ha respondido a la pregunta de Vox de si considera que su papel es eficaz. "Somos un elemento fundamental para el control social. Nosotros informamos a los ciudadanos de lo que se está haciendo mal", ha explicado.