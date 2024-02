Los sindicatos de las ITV convocan concentraciones y un día de huelga para pedir la equiparación salarial

VALENCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV y UGT PV han convocado un calendario de concentraciones para todos los trabajadores de Sitval, la empresa pública que gestiona las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), y una jornada de huelga el 12 de febrero en Alicante, "ante el incumplimiento por parte del Gobierno valenciano del compromiso de abonar en enero el complemento de homogeneización" a la plantilla.

Según han explicado en un comunicado conjunto, las concentraciones tendrán lugar de 11.00 a 12.00 horas y arrancarán este viernes, 9 de febrero, en la plaza Nápoles y Sicilia de València, ante la sede de Sector Público y Hacienda. El 13 de febrero la plantilla protestará ante la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en València, y el 20 de febrero harán lo propio ante la sede en Alicante de la Conselleria. El 21 de febrero tendrá lugar una concentración ante el Palau de la Generalitat.

Además, según fuentes sindicales, ambas organizaciones han convocado una jornada de huelga de 24 horas el próximo martes en Alicante, que podría extenderse al resto de la Comunitat Valenciana a partir del día 27 de febrero de no atenderse las reivindicaciones de los trabajadores

Las movilizaciones llegan un día después de que los sindicatos se reuniesen con la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo para abordar el acuerdo de equiparación que alcanzaron ambas partes y que todavía no se ha aplicado, según han relatado a Europa Press desde los dos sindicatos y la administración.

Ambas partes firmaron un acuerdo de equiparación salarial que fue validado el pasado mes de diciembre por la Generalitat con efecto retroactivo desde el 1 de junio. En el, se recogía el complemento para que los trabajadores de Sitval que menos cobran, principalmente los de Alicante, pudieran homologar su situación a la del resto de estaciones después del proceso de reversión pública, que supuso integrar bajo Sitval a los trabajadores de las diferentes empresas concesionarias.

Sin embargo, este complemento que debía empezar a percibirse en enero aún no ha llegado debido a que dos informes de Sector Público y Hacienda han establecido que la información presentada no es suficiente, han expuesto los sindicatos. Mientras tanto, "hay casi 400 personas sufriendo una discriminación en sus salarios", ha lamentado UGT.

CCOO y UGT cifran en hasta un 40% las diferencias salariales que perciben inspectores de Alicante frente a los de otros de estaciones de Valencia, todos ellos dependientes de Sitval. "Son diferencias importantes, por eso se estableció un calendario que iniciaba los complementos de homogeneización en 2023 y finalizaba en 2026", ha concretado CCOO.

Ambos sindicatos han reclamado un convenio único que equipare las condiciones de toda la plantilla y que garantice la prestación de un servicio público de calidad. No obstante, tanto UGT y CCOO han señalado que no firmarán ningún acuerdo para el nuevo convenio colectivo hasta que los trabajadores afectados no empiecen a recibir el complemento de equiparación salarial.

Por su parte, desde la Conselleria de Industria han explicado que, en la reunión del miércoles, trasladaron a los sindicatos su "firme voluntad de cumplir la equiparación y lo que se ha pactado con ellos en el periodo de tiempo más breve posible".

"Subsanaremos lo que se nos pida, estamos totalmente a favor del acuerdo que hemos firmado y lo vamos a respetar. Por nosotros no será", han asegurado desde este departamento.