Situación "caótica" en Els Poblets (Alicante) tras desbordarse el río Girona: no constan víctimas mortales

Efectos de la dana Adam en Els Poblets (Alicante), donde se ha desbordado el río Girona - EUROPA PRESS

ALICANTE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Els Poblets (Alicante), José Luis Mas, ha asegurado que la situación tras el desbordamiento del río Girona a su paso por este municipio de la Marina Alta, como consecuencia de la dana Adam, es "caótica". Por el momento, "ha bajado el nivel de agua" y no hay constancia de víctimas mortales.

En declaraciones a Europa Press este lunes, el primer edil también ha señalado que están valorando la situación y que, "por suerte", solamente ha habido daños materiales, en vehículos y comercios, y ha apuntado que han podido informar y avisar a la población y sacar a personas de sus casas. "Todo son daños materiales, que eso al fin y al cabo se puede recuperar", ha apostillado.

Policía Local, Guardia Civil y bomberos han acudido a la zona, donde hay personas limpiando con palas, según ha explicado el alcalde, quien ha apuntado que los efectivos están en proceso de retirar vehículos arrastrados por el agua para intentar no entorpecer las carreteras. "Conforme vayamos despejando, iremos notificando e iremos tomando nuevas decisiones", ha concluido.