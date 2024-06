Soler aboga por renovar órganos estatutarios pero niega que la interinidad afecte al CJC: "Lo llevamos estupendamente"

Señala que no puede "tener opinión" sobre las leyes presentadas por PP y Vox



VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, ha señalado que los miembros de los órganos estatutarios deberían ser renovados una vez termina el período para el que fueron elegidos porque "todas las instituciones democráticas tienen unos mandatos y unos límites" pero ha señalado que la situación de interinidad en la que se encuentra el CJC desde octubre de 2022 "en el funcionamiento, no afecta para nada": "Lo llevamos estupendamente", ha añadido.

Así se ha pronunciado la presidenta en declaraciones a los medios tras presentar la memoria anual de 2023 del CJC a Les Corts, en un acto con la presidenta de la cámara, Llanos Massó, y los miembros de la Mesa. Al finalizar sus discrusos, ambas han dicho "hasta el año que viene", a lo que Soler ha puntualizado: "Hasta el año que viene nosotros o quienes nos sustituyan".

Y es que la renovación de varios órganos estatutarios lleva pendiente por falta de acuerdo político desde 2022. Soler ha señalado que esta situación "internamente no afecta" y de hecho, ha remarcado que en 2023 han emitido más dictámenes que en 2022 "Nosotros tenemos que cumplir una función hasta el día que estas Corts decidan ponerse de acuerdo y renovarnos", ha manifestado.

"Mientras tanto, tenemos una tarea encomendada y la cumplimos con todos nuestros medios, conocimientos y habilidades, las que tengamos o de las que carezcamos", ha señalado la presidenta y ha indicado que serían unos "irresponsables" en caso de paralizar su actividad por la interinidad porque también se detendría la administración.

Por eso, ha señalado: "Nosotros funcionamos exactamente igual porque no es una decisión que tengamos que tomar nosotros. La decisión la tienen que tomar los representantes de los valencianos y las valencianas". Preguntada sobre si se podría alargar durante toda la legislatura la situación, ha respondido: "No tengo ni idea, porque yo la verdad es que los tiempos políticos no los controlo".

De hecho, ha señalado que es una pregunta "incontestable" para ella puesto que no tiene "ni idea" de "cuáles son los tiempos políticos de esta casa".

Sin embargo, ha considerado que es "positivo" que se cumplan los plazo y que "se pongan de acuerdo, porque al final un sistema parlamentario es eso, el parlamentarismo es precisamente el dialogar, el acordar y el llegar a las mayorías, al menos las que exijan las leyes".

LEY DE CONCORDIA

Por otra parte, preguntada por las cinco leyes que han propuesto el PP y Vox, y más concretamente la de Concordia, ha señalado que desde el CJC no pueden "tener una opinión" porque no entra dentro de sus funciones. Así, ha negado que hayan recibido un requerimiento del PSPV para analizarlas, porque los grupos políticos no tienen capacidad de dirigirse al CJC directamente.