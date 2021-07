Soler celebra que Montero haya recogido su propuesta de un pleno monográfico sobre financiación en el CPFF

El conseller cree que las entregas a cuenta permitirán "aliviar la situación de las finanzas autonómicas"

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha celebrado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya recogido su propuesta de celebrar un pleno monográfico del CPFF, partiendo de la base de que "todas las autonomías están infrafinanciadas".

Mediante un comunicado tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Soler ha apostado por abordar esta cuestión "desde el consenso y el diálogo, analizando todos los aspectos técnicos necesarios, debemos abordar sin miedo el debate sobre una reforma donde todas debemos salir ganando y que debe conseguir que todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, dispongan de unos servicios públicos fundamentales equivalentes".

"Los matices que tenemos las autonomías sobre el sistema de financiación son de orden menor porque coincidimos en el análisis de que necesitamos más recursos, por lo que, si estamos dispuestos a debatir, estoy seguro de que podremos llegar a acuerdos", ha asegurado el conseller de Hacienda.

Soler ha reiterado que "ante la urgencia del tema y ante la firme creencia de que todas las autonomías podemos salir ganando con un nuevo sistema, creo que nos tenemos que sentar a debatir con calma, tranquilidad y serenidad".

ENTREGAS A CUENTA

En el transcurso del encuentro, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado además que las entregas a cuenta las comunidades autónomas se elevarán hasta los 112.000 millones de euros, el mayor nivel de la historia "lo que permitirá aliviar la situación de las finanzas autonómicas".

No obstante, ha lamentado que la tasa de referencia fijada para el año 2022 haya descendido al 0'6%, aunque seguirá vigente la suspensión de las reglas fiscales.

"Por suerte y para garantizar los recursos suficientes a las autonomías, en relación a la liquidación del modelo de 2020 a percibir en 2022 y que se prevé negativa, será compensada en su totalidad por transferencias del ministerio, que consignará 3.900 millones para ello" ha continuado Soler.

Además, ha recordado que se trata de una medida "excepcional y muy distinta de lo que sucedió con la anterior crisis, cuando la liquidación negativa de 2009 se aplazó, se fraccionó y aún estamos devolviendo cerca de 91 millones anuales"

FONDO EXTRAORDINARIO COVID

En relación al reparto del Fondo Extraordinario Covid 2021, dotado con 13.486 millones de euros, Soler ha confirmado que se repartirá "de acuerdo con el criterio de población ajustada tras someterlo a votación de las comunidades autónomas".

Una decisión mayoritaria que Soler ha acogido con satisfacción ya que coincide con una de las reivindicaciones que se acordaron este martes en la Comisión Mixta Consell-Corts y que así ha sido trasladada por el conseller. "El criterio de población ajustada es el más equitativo y el que permitirá reducir las diferencias y sentar las bases del reparto de cara al nuevo modelo de financiación", ha agregado.

Además, y siguiendo lo acordado en la Comisión Mixta Consell-Corts, el conseller ha reclamado durante su intervención un mecanismo transitorio para compensar las diferencias de financiación por habitante de las autonomías infrafinanciadas y que ha cuantificado en 2.289 millones de euros, de los cuales 1.058 estarían destinados a la Comunitat Valenciana.

Un mecanismo transitorio que la ministra de Hacienda, María José Montero, "ha aceptado y propuesto someter a votación, pese a que ha sido retirado por la oposición de algunas comunidades autónomas".

Al respecto, Soler ha señalado que pese a la "buena voluntad de la ministra, el ambiente no era el propicio". "Algunas comunidades autónomas han mostrado su oposición, a pesar de que lo que se reclamaba era del todo justo, por lo que seguiremos trabajando para conseguirlo", ha agregado.

"Si no es dentro del fondo extraordinario Covid, el ministerio deberá buscar la fórmula necesaria para compensar la infrafinanciación de todos los ciudadanos y ciudadanas que sufren la discriminación del actual sistema", ha reiterado el conseller en su intervención tras asegurar que "mientras que se aprueba la reforma del sistema, la Comunitat Valenciana no puede seguir endeudándose para ofrecer unos servicios públicos fundamentales equivalentes a los de la media española". "No es sano ni financieramente ni justo socialmente", ha concluido. En esta línea, Soler ha revindicado también un "déficit asimétrico".

IVA Y ENTREGAS A CUENTA

Respecto a las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica a las comunidades autónomas, la ministra ha señalado que ascenderán a 112.213 millones de euros, la mayor cifra de la serie histórica, que representa un incremento del 6,3% respecto al presente ejercicio.

La ministra también ha anunciado que va a pagar a las comunidades autónomas los 3.000 millones del IVA pendientes desde 2017, así como los intereses correspondientes. Esta partida se incluirá en los presupuestos para 2022.

Soler ha celebrado la medida ya que, aunque la Comunitat Valenciana presupuestó ese gasto, lo financió vía FLA, y ahora ese ingreso permitirá compensar la deuda generada. "Parece que finalmente se ha arreglado el impago que dejó el anterior ministro Cristóbal Montoro en 2017 a las comunidades autónomas, cuando dejamos de ingresar un mes de IVA, algo que era a todas luces injusto", ha indicado Soler.

"Estas medidas nos permitirán a las autonomías garantizar la suficiencia al tiempo que contribuirán al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales. Asimismo, constituyen un balón de oxígeno para afrontar con garantías la recuperación económica", ha señalado Soler.

MODELO DE FINANCIACIÓN

Durante su intervención en el CPFF, y pese a no figurar en el orden del día, Vicent Soler, ha reivindicado la reforma "urgente" del modelo de financiación y, hasta que se lleve a cabo esta reforma, ha reclamado un mecanismo transitorio para compensar las diferencias de financiación por habitante ajustado que existen actualmente.

Vicent Soler ha trasladado estas reivindicaciones a la ministra, tal y como se acordó de forma unánime en la Comisión Mixta Consell-Corts del martes y en la que participaron todos los grupos parlamentarios de Les Corts.

Respecto a la reforma del modelo, Soler ha destacado que el conjunto de las autonomías "están infrafinanciadas y no disponen de los recursos suficientes para hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones como responsables de la mayor parte del Estado del Bienestar". En este sentido, Soler ha cuantificado en 16.400 millones los recursos adicionales que necesitaría el sistema, unos recursos que deberían repartirse de forma más equitativa.

"El sistema vigente de financiación sigue la base del de 2002 y crea injusticias de tal calibre que hay comunidades que tienen un 30% más de recursos que otras por habitante ajustado. No hay razón objetiva alguna que justifique esto, porque la falta de ingresos que tenemos algunas autonomías los tenemos que financiar con FLA, es decir, con deuda", ha lamentado Soler.

En este sentido, el conseller ha expuesto en el pleno del CPFF que, en estos momentos, un 46% de la deuda que tiene acumulada la Comunitat Valenciana se debe a la infrafinanciación. "Quiero que los cinco millones de valencianos tengan las mismas oportunidades que el resto de españoles, y en el tránsito hasta que eso sea posible, que debería ser corto, debemos habilitar un mecanismo extraordinario transitorio que compense la situación", ha señalado el conseller de Hacienda.

Por otra parte, Soler también ha mostrado su satisfacción porque hayan participado todos los titulares de la cartera de Hacienda a nivel autonómico, al unirse el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Catalana, Jaume Giró.