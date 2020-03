Soler sostiene que la plantilla de Feria Valencia "no necesariamente" se subrogará en la nueva empresa pública

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha resaltado este martes que "se está avanzando muchísimo" en la reestructuración de Feria Valencia como empresa de "titularidad pública" cuyo modelo de gestión "ha de reflexionar" y en este contexto, la subrogación de la plantilla actual "no puede ser una condición 'sine qua non'" porque "el tema aún está muy abierto".

Soler ha realizado estas declaraciones a los medios al asistir a la inauguración de Forinvest 2020, el mayor foro de networking financiero-empresarial del país que abre este martes su XIII edición, al ser preguntado por si ya hay acuerdo con la Conselleria de Economía Sostenible de Rafa Climent, sobre el futuro del recinto ferial y su plantilla.

Climent ha defendido en otras ocasiones la subrogación de la plantilla actual. A su juicio "sería un error garrafal" perder el conocimiento que tienen los profesionales que actualmente desempeñan sus funciones en la feria. Además, dado que el recinto está dando beneficios, cree que el Gobierno valenciano no tendría que poner "ni un euro" para pagar los salarios de los trabajadores, algo que se haría con los recursos que generara la propia institución, como ocurre en la actualidad.

Sin embargo, el Soler ha sostenido este martes que "no necesariamente" tiene que subrogarse la plantilla tras las reestructuración de Feria en una nueva empresa pública. "No puede ser una condición 'sine qua non', ya veremos cual es la situación", ha dicho.

Desde su punto de vista, "es interesante saber que la plantilla que hay aquí está muy profesionalizada, es un activo muy importante y hay que aprovecharlo" pero "el tema aún está muy abierto para hacer que sea una condición 'sine qua non", ha reiterado.

En cualquier caso, el responsable de Hacienda ha asegurado que "se está avanzando muchísimo" y que ambos tienen "claro" que el esfuerzo que ha hecho Generalitat para que Feria Valencia tenga futuro -que se puede concretar en más de 900 millones en absorción de la deuda-, supone que tendrá de convertirse en una empresa de titularidad pública "básicamente de la Generalitat, ya veremos qué componentes del Ayuntamiento".

"Esta empresa pública ha de reflexionar" sobre cómo se gestiona, ha apuntado Soler, quien ha apostado por "buscar un socio tecnológico muy potente" para competir en las mejores ferias internacionales como son las de Frankfurt, Bolonia, Milán o Berlín.