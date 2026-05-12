STEPV se concentra este miércoles ante Educación para decirle a Ortí y McEvoy que están "preparados para negociar"

Archivo - Manifestación de docentes en València. ARCHIVO. - STEPV - Archivo

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadores i Treballadors del País Valencià (STEPV) ha convocado para este miércoles, 13 de mayo, a las nueve de la mañana, una concentración ante la sede de la Conselleria de Educación.

El sindicato mayoritario explica en que, tras las declaraciones de la consellera Carmen Ortí y del secretario autonómico, Daniel McEvoy, sobre que "depende de los sindicatos" continuar o no las conversaciones, STEPV ha decidido concentrarse mañana para decirles a ambos: "Estamos preparados para negociar".

Este lunes arrancó la huelga indefinida en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana que impulsan los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT y que cuenta con el apoyo de ANPE.

La pretensión de las organizaciones sindicales, según recalcan, es lograr una "negociación real" sobre sus reivindicaciones, que pasan por una subida de sus retribuciones, mejora de las infraestructuras, disminución de ratios, simplificación de la burocracia y fomento del valenciano, entre otras.