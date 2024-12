STEPV inicia una campaña para que docentes y centros reclamen "los puestos que faltan" del Acuerdo de Plantillas

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha lanzado una campaña para docentes y centros educativos reclamen "los puestos que faltan" del Acuerdo de Plantillas.

La organización sindical critica, en un comunicado, que la Conselleria de Educación "continúa burlándose" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y de los centros al no aplicar dicho acuerdo.

STEPV recuerda que ya solicitó al Alto Tribunal valenciano que solicitara a la administración educativa la ejecución de los autos por los cuales se recuperan los acuerdos de plantillas docentes y, por lo tanto, "hay que adjudicar las plazas que faltan en los centros de Infantil y Primaria y Secundaria y FP, alrededor de un millar de puestos de trabajo".

Desde el primer auto del TSJ, el 17 de septiembre de 2024, la Conselleria de Educación "ha maniobrado para impedir aplicar los acuerdos de plantillas: presentó recurso de reposición, que también fue desestimado por el TSJ, de manera que ya son dos autos que la Consellería tendría que aplicar", insiste STEPV.

Como no ha sido así, añaden, STEPV presentó una solicitud al TSJ de ejecución de los autos, que fue remitida a la Conselleria de Educación, que acaba de contestar "con más excusas y argumentos delirantes".

"Por un lado, se afirma que han reforzado las plantillas de los centros afectados por la dana, algo que no es cierto, porque solo se han creado 8 vacantes en los más de 100 centros afectados, que tampoco se sabe si son para reforzar las plantillas o para cubrir jubilaciones. Por otro lado, esto no tiene nada que ver con los acuerdos de plantillas porque, suponiendo que fuera cierto, no son plazas estructurales, sino incrementos puntuales para hacer frente a una situación extraordinaria", argumenta el sindicato.

Además, la Consellería afirma que se encuentra en una disyuntiva que consiste en lo siguiente: "por un lado, vulnerar el derecho de una parte del profesorado a escoger las nuevas plazas, lo que implicaría la interposición de recursos y demandas", es decir, que si adjudican las plazas al profesorado interino, quienes fueron adjudicados en julio reclamarían esas nuevas plazas porque no se ofrecieron en julio. Y, por otro, perjudicar al alumnado si las cambiamos al profesorado a mitad de curso", es decir, repetir las adjudicaciones de julio.

Para STEPV es "falso" que exista esta disyuntiva, porque las plazas que faltan por adjudicar "ni estaban presupuestadas ni creadas en julio". "Por lo tanto, legalmente no se tienen que repetir las adjudicaciones. De hecho, cuando el profesorado adjudicado en julio reclama plazas ofertadas a septiembre, la Consellería no atiende estas reclamaciones por este motivo", expone.

STEPV remarca que "lo que tiene que hacer la Conselleria es crear las plazas y ofrecerlas a las adjudicaciones continuas semanales".

En este contexto, STEPV ha preparado una campaña de reclamaciones para el profesorado interino que está en el paro esperando esas plazas. Igualmente, ha puesto en marcha una campaña de reclamaciones por parte de los centros educativos para que exijan a Educación las plazas que les falten por la aplicación de los acuerdos de plantillas docentes.

ESTUDIA VÍA PENAL

Por otro lado, STEPV avanza que está trabajando con otros sindicatos de la Mesa Sectorial para convocar nuevas acciones y los servicios jurídicos del sindicato están estudiando la posibilidad de iniciar la vía penal por el incumplimiento de la Consellería de Educación de los autos judiciales.