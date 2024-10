Una sucesión de llamadas portadoras de malas noticias llega a la Mostra con 'When the phone rang'

La productora de 'When the phone rang', Andrijana Sofranic Sucur

La productora de 'When the phone rang', Andrijana Sofranic Sucur - MOSTRA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora, guionista y montadora Iva Radivojevic recupera una serie de llamadas, ficcionadas, portadoras de malas noticias a través de la filmación de 'When the phone rang', proyectada este domingo en la Sección Oficial de la Mostra de València.

"Cuando el teléfono sonó era viernes y este país todavía existía", se dirige al espectador una voz en off a lo largo de la película. A un lado del aparato, una niña de once años; al otro, una sucesión de llamadas que anuncian desde malas noticias, como la muerte de un familiar cercano, hasta otras más mundanas recibidas de compañeras de colegio.

El largometraje acumula once llamadas telefónicas, once episodios que conforman una película con la que la directora "desactiva sus recuerdos más personales". Y cada acontecimiento comienza con el timbre del teléfono y termina con un movimiento de maletas y una partida.

'When the phone rang' se erige como una propuesta fragmentada del mismo modo que se fragmenta la memoria. Su productora, Andrijana Sofranic Sucur, ya desde la Mostra, ha asegurado que "la directora está muy interesada en hacer cine sobre esta desmembración del país, del desarraigo y de las memorias fragmentadas que surgen de este hecho, pero también de su propia vida, pues mucha gente tuvo que irse del país".

Como cineasta siempre dispuesta a llevar a la pantalla el desplazamiento y su influencia en la búsqueda de identidad, en 'When the phone rang' resuenan las huellas de abandonar una nación en guerra, la disolución de un país (su patria) y los efectos de la migración forzosa cuando aún era una niña. Ella, como le ocurre a su personaje protagonista, abandonó Yugoslavia en 1992 junto a su madre y hermana.

Rodada en 16 mm, en 'When the phone rang' se consigue esa calidez granulada y carente nitidez que no es otra que la textura del recuerdo. Unas instantáneas cargadas de nostalgia reflexiva que no alcanzarían el mismo resultado de haberse rodado en formato digital. A través de una reconstrucción íntima de esas llamadas, la película investiga la dislocación y la naturaleza del recuerdo.

Entre otros de sus recursos, destaca el uso de una voz en off, que, según explica la directora "surgió desde un momento primigenio, antes de la escritura del guion. Se trataba de un relato muy personal y la directora trató con ello de darle mayor objetividad", apunta Sofranic.

Presentada en la sección Concorso Cineasti del Presente del Festival de Locarno, en la cinta también se hacen visibles los mecanismos que la mente inventa para ahogar el ruido del mundo exterior y, lejos de buscar el sensacionalismo de la violencia de una experiencia traumática, aparecen otros momentos que hicieron feliz a su protagonista, como los arriesgados cortes de pelo, los bailes en la cocina o el momento el que sintió algo por un compañero de colegio por primera vez.

