Material intervenido en la operación - OPC

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer acusada de distribuir droga desde su propio vehículo en las localidades valencianas de Guadassuar, Alcudia, Alginet, Silla y Picassent, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Las sospechas de los agentes de que esta persona podía estar implicada en un delito de tráfico de drogas dieron inicio a la investigación. Así pues, se realizaron numerosas vigilancias y seguimientos durante varios meses.

Las pesquisas constataron que la detenida almacenaba sustancias estupefacientes en dos domicilios de su propiedad. Además, distribuía la droga haciendo uso de su propio vehículo, desplazándose hasta localidades como Guadassuar, Alcudia, Alginet, Silla y Picassent.

El pasado 10 de noviembre, se realizaron dos entradas y registros simultáneos en los domicilios de la mujer, ubicados en Alginet y l'Alcudia. Se encontraron 49 dosis de cocaína, 10 pastillas de éxtasis, 1.135 euros en metálico, una báscula de precisión, útiles necesarios para la preparación de las dosis, libros con anotaciones financieras y documentación bancaria.

Ha sido detenida una mujer de 35 años y nacionalidad española por un delito de tráfico de drogas.

Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 3.