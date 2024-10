El Teatro Olympia ahonda en las relaciones sociales y en los miedos personales en 'Un delicado equilibrio'

Alicia Borrachero y Ben Temple protagonizan la obra del dramaturgo Edward Albee

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Olympia de València ahonda en las relaciones sociales y en los miedos personales en la obra teatral del dramaturgo estadounidense Edward Lee 'Un delicado equilibrio'. Una "partitura musical" con "muchísimo humor, precisión y profundidad" que podrá disfrutarse desde este viernes y hasta el próximo 13 de octubre.

La obra --que fue galardonada con el premio Pulitzer en 1967-- se ha presentado este viernes en el teatro y ha contado con la presencia de los actores Alicia Borrachero, Ben Temple, Manuela Velasco, Cristina de Inza, Joan Bentallé y Virginia de la Cruz.

Agnes (Alicia Borrachero) y Tobías (Ben Temple), una adinerada pareja de mediana edad, ven rota su complacencia cuando sus amigos de toda la vida Harry (Joan Bentallé) y Edna (Cristina de Inza) aparecen en su puerta afirmando que un "miedo" invasor y sin nombre les ha obligado a abandonar su propia casa. Estos vecinos traen una tormenta de dudas, recriminaciones y, en última instancia, consuelo, que altera el 'delicado equilibrio' del hogar de la pareja.

Asimismo, tendrán que lidiar también con la presencia en la casa de la hermana de Agnes, Claire (Manuela Velasco) y con el regreso de Julia (Virgina de la Cruz), la hija de Agnes y Tobías, que acaba de romper su cuarto matrimonio.

'Un delicado equilibrio' trata temas y presenta situaciones que podrían resultar familiares para los espectadores como, por ejemplo, la elección entre familia o amigos, la salud mental, demonios internos que brotan sin control, el consumo de alcohol como refugio ante situaciones complicadas, el miedo, las discusiones familiares o la incomprensión, entre otros.

Esta pieza es una adaptación literaria de la obra teatral del dramaturgo Edward Albee para la que, tanto Borrachero como Temple, han llevado a cabo un "arduo" y "largo" trabajo de traducción que ha estado supervisado por la familia del propio autor a través de la Fundación Albee.

Sobre esta cuestión, Ben Temple ha indicado que la fundación cuida "mucho" las adaptaciones que se hacen del escritor y ha explicado que cada una de las palabras que se salían de la traducción literal tenía que estar explicado su significado dentro del contexto de la obra.

TEXTO "ABSOLUTAMENTE ESPECTACULAR"

En este sentido, los actores han asegurado que estuvieron siete meses para realizar la traducción del texto y que llegaron a completar cerca de 35 hojas con las palabras que habían tenido cambiar.

No obstante, Alicia Borrachero ha señalado que desde que descubrieron el texto tuvieron claro que querían hacer la traducción ya que se quedaron "fascinados" con su calidad que era "absolutamente espectacular". "Realmente es una partitura musical con muchísimo humor, precisión y profundidad. La obra es espectacular para actuar, pero yo creo que sobre todo para escuchar", ha resaltado.

"Una de las cosas más satisfactorias de poder hacer esta función es el mero hecho de poder decir este texto encima de un escenario. Porque es teatro de texto. Que se podría incluso hacer una lectura de él y para el público sería fascinante solo con leerlo", ha subrayado.

Así, la actriz ha puesto en relieve la apuesta "valiente" por parte de la productora Producciones Teatrales Contemporáneas (PTC) a la hora de ofertar esta obra porque considera que en estos momentos es "complejo" hacer teatro de texto debido a que "se canaliza todo en el divertimento, en las cosas rápidas, las obras cortas y en los personajes claritos".

"Es valiente y me parece una oportunidad que, obviamente, va a chocar con lo que tenemos ahora en las pantallas y es muy bonito poder tener la oportunidad de verlo y poder acceder", ha destacado al tiempo que ha añadido: "Aquí no vais a encontrar ni una canción, ni un vídeo, ni nada. Es un escenario, seis actores y un gran texto".

"UN ESCENARIO, SEIS ACTORES Y UN GRAN TEXTO"

En cuanto a la puesta en escena de la obra, Borrachero ha incidido en que no es una obra "a la realista" sino que "evoca un momento, una clase social en una época" donde "la escenografía, el vestuario y el lenguaje huele a esa época".

"Aunque todo lo que rodea a la función fuera claramente de otra época, en cuanto abren la boca y empiezan a relacionarse, todo el mundo se sentiría identificado porque tratan temas que son universales y atemporales", ha apostillado.

En esta línea, la actriz Cristina de Inza ha señalado que la pieza es "muy compleja" porque toca "muchísimos temas" a través de seis personajes que, además de sus relaciones de amistad, tienen que lidiar y convivir con sus propios miedos y frustraciones entre las que se encuentran "el alcoholismo, el fracaso al amor o la falta de toma de decisiones".

"Da muchas pinceladas en muchos ámbitos. Entonces eso es como un bombardeo al espectador durante dos horas con un texto muy estudiado, muy perfilado, donde al espectador se le está bombardeando dentro de toda la historia familiar", ha detallado.

En este punto, Manuela Velasco ha subrayado que la obra se enmarca a finales de los años 70 en Estados Unidos donde la Guerra Fría estaba muy presente y que, aquellos que saben de historia americana, pueden relacionarla en ese contexto social pero que, aquellos que no sepan nada sobre historia del siglo XX, van a entender la historia "exactamente igual".

"A mí me gusta recuperar esta frase de Albee, que dijo que él no escribe una obra ni con una explicación ni con una metáfora. Escribe tantas obras como personas van a verla", ha indicado y ha añadido que, bajo esa premisa, a ella como actriz le ayuda a relajarse saber que "cada espectador va a completar el texto y el trabajo de los actores con su propia vivencia, con su propio imaginario y con su propio bagaje".

"ENFRENTARSE AL VACÍO DE NO VIVIR TU VIDA"

Por ello, considera que "algunos van a ver claramente una metáfora de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos a través de las relaciones de esta familia pero que, otros, simplemente se van a enfrentar al terror de las relaciones personales".

Respecto a las relaciones de los personajes, Ben Temple ha destacado que uno de los temas centrales de la obra tiene que ver con el miedo a enfrentarse "a lo que temen que sea incluso peor" de lo que ya viven. "Enfrentarse al vacío de no haber sido partícipe de tu propia vida. La has dejado pasar por miedo a que puede ser peor", ha sostenido.

En este sentido, el Borrachero apunta al conformismo y al miedo a salir de la zona de confort como uno de los problemas que atraviesa a los personajes que, por un lado están "deseando cambiar", pero "no acaban de hacerlo" porque temen la alternativa a "esa estructura que me protege, en la que no soy feliz, pero que me sostiene".

Asimismo, ha destacado la manera "absolutamente irónica" con la que se cuenta la historia y ha afirmado que el autor de la obra es "el esgrima del humor, no del humor comedia, del ingenio, de lo preciso y de los cuchillos volando por el escenario, mientras están todos educadísimos diciéndose las peores cosas".

A este respecto, el actor Joan Bentallé ha asegurado que 'Un delicado equilibrio' "no exige (al espectador) pero sí que le hace despertar una atención especial". "A veces, de repente te dan una información que no conocías y, a lo mejor, la dejas ir pero luego vuelve a salir más tarde. Entonces, es como ser un 'voyeur' de una familia donde te metes en su comedor de su casa y vas viendo todos ellos cómo van respondiendo a medida que pasan los personajes y cómo reaccionan con ellos".