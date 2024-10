El Teatro Principal de València realiza un tributo al "imaginario viajero de la infancia" con 'Firmamento'

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de València ofrecerá el espectáculo 'Firmamento' de la compañía La Veronal, "un tributo al imaginario viajero de la infancia", dirigida por el valenciano Marcos Morau y que ha obtenido numerosos galardones.

En concreto, el espectáculo se podrá ver este domingo 20 de octubre a las 18.00 horas en el teatro valenciano, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Su director, Marcos Morau, ha recibido el Premio Nacional de Danza 2013 y nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia en 2023. La coreografía, firmada por él mismo en colaboración con las intérpretes, ha obtenido tres Premios Talía 2024 a mejor espectáculo de danza, mejor intérprete femenina de danza para Lorena Nogal y mejor labor de producción de las artes escénicas.

Asimismo, cuenta con los Premios Godot 2024 a Mejor coreografía de danza contemporánea y Mejor intérprete masculino de danza para Jon López. Completan el elenco, junto a López y Nogal, Àngela Boix, Núria Navarra, Marina Rodríguez y Shay Partush.

'Firmamento' es "un tributo al imaginario viajero de la infancia", ha apuntado el director. "Es el momento de la vida donde soñábamos infinitamente a lo grande porque en el mundo de los adultos nos sentíamos infinitamente pequeños", subrayado.

Partiendo de esta "mirada regresiva" a los escenarios infantiles, 'Firmamento' se erige como una invitación a soñar para todos los públicos y se plantea como una reflexión a través de las razones que han llevado hasta aquí, tanto individual como colectivamente.

"La obra quiere ser un canto a la nostalgia de los que fuimos adolescentes en los años 90, que busca trazar lazos con los adolescentes de hoy, a través de un juego de puertas y posibilidades", ha señalado.

En el espectáculo, lo real y lo imaginado convergen en "un inquietante nuevo mundo", al mismo tiempo que crea "una increíble tensión" entre los distintos elementos que la componen y levanta una de las piezas más plásticas de la compañía.

De este modo, 'Firmamento' aspira a ser "el legado que La Veronal ofrece a las nuevas generaciones" y "un ejercicio de reconciliación con la vida" para el público adulto.

"Es posiblemente un regalo para mí, para nuestra adolescencia; esa pieza que me hubiese gustado ver cuando me empezaba a asomar a la edad adulta, cuando empecé a dejar de jugar en el patio de mi colegio y me disponía a cruzar esa gran avenida llena de coches, gritos y prisas que iba a ser el mundo en el que vivimos", ha subrayado Morau.

Formado en fotografía, movimiento y teatro entre Valencia, Barcelona y Nueva York, Marcos Morau (Ontinyent, 1982) construye mundos y paisajes imaginarios con una "lúcida mirada" hacia la contemporaneidad. Morau es "sin duda una de las piezas claves" en la danza internacional actual. Desde 2004 dirige La Veronal, que se ha convertido en una de las "compañías de danza más destacadas" del panorama europeo.