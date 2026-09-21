El TEDH admite a trámite la demanda del hijo de la viuda de la CAM por el caso Sala

Archivo - Imagen de archivo de Miguel López, yerno de la viuda del expresidente de la CAM - JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite la demanda que interpuso la representación del hijo de María del Carmen Martínez, viuda del que fuera presidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, por la resolución del caso Sala, relativo al asesinato de su madre en Alicante por varios disparos en diciembre de 2016.

Así, el organismo con sede en Estrasburgo (Francia) ha admitido esa demanda contra el Reino de España impulsada por Vicente Sala hijo, según ha avanzado 'Información' y ha podido confirmar Europa Press por fuentes jurídicas conocedoras de la decisión.

En concreto, se presentó tras considerar que fue vulnerado el derecho a un "procedimiento equitativo" y "a poder ejercitar los recursos". El proceso judicial del caso Sala concluyó en España con la absolución del cuñado del hijo de la víctima, Miguel López.

López fue juzgado en 2019 por el crimen de su suegra, ocurrido de varios disparos en el concesionario de coches que él regentaba en Alicante. El Tribunal Constitucional (TC) anuló en octubre de 2025 la decisión del Tribunal Supremo (TS) de revocar la sentencia que lo absolvía y que ordenaba celebrar un nuevo juicio con un jurado distinto.

PROCESO

El TS anuló en mayo de 2022 la absolución de López de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, que fue decidida en 2019 por un tribunal popular de la Audiencia Provincial de Alicante y confirmada posteriormente en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El alto tribunal español ordenó repetir el juicio al entender que el derecho de defensa del hijo de la víctima, que ejercía la acusación particular en el caso por la muerte de su madre, quedó "irremediablemente dañado" por la forma en la que se desarrolló la devolución del acta del primer veredicto del jurado por la magistrada-presidenta.

El entonces acusado recurrió esta sentencia ante el TC, que en octubre del año pasado corrigió al TS al considerar que los defectos procesales que había apreciado no llegaron a generar indefensión a la acusación. De este modo, confirmó su absolución.

También se da la circunstancia de que dos jueces del TC discrepantes con la decisión de absolver a López del asesinato de su suegra valoraron, a través de un voto particular, que la actuación de la magistrada-presidenta del tribunal del jurado en el juicio "vulneró los derechos fundamentales de las acusaciones a un proceso con todas las garantías y a no sufrir indefensión, poniendo en cuestión la equidad global del proceso".