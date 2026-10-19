Temporal histórico en la Comunitat: Forna y Pego alcanzan los 700 litros acumulados en las últimas 48 horas

Daimús con la dana Adam - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las intensas lluvias que azotan la Comunitat Valenciana han dejado hasta 700 litros por metro cuadrado en algunas localidades alicantinas como Forna (720) o Pego (693) en las últimas 48 horas --desde el día 17 hasta este lunes a las 10 horas--, según ha informado Avamet. El temporal Adam también ha afectado fuertemente a la zona de la Safor.

Así, a estos municipios alicantinos les siguen otros --en precipitación acumulada-- como Oliva, con 643 litros; Real de Gandia (615); Barx (602); La Vall d'Ebo (580); Vilallonga (551); Gandia (548); Palma de Gandia (544); y Alfauir (499).

Otras localidades como Potries ha llegado a un acumulado en las últimas 48 horas de 498 litros por metro cuadrado; Miramar playa, 491; Palmera, 474; Benimaurell, 461; y Orba, 445, han indicado las mismas fuentes.

Las lluvias más intensas en la zona de la Safor y la Marina Alta se han concentrado en poco más de 24 horas, entre la primera hora del domingo y la primera hora de este lunes, han señalado desde Avamet.

Al respecto, desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han apuntado que la dana Adam ha provocado que la comarca valenciana de la Safor esté viviendo un temporal "extraordinario". Para encontrar un precedente en la zona hay que remontarse al año 1987, ha expuesto.

Desde la Universidad de Alicante también han recogido en sus redes sociales que en las últimas 48 horas hay observatorio del término de Pego que se acercan o superan los 700 l/m2. "Temporal histórico en la Marina Alta y la Safor", apuntan.