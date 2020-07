El testimonio de Beneyto en Imelsa queda aplazado al oponerse el fiscal a la videoconferencia autorizada por la jueza

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El testimonio de la exconcejala de Cultura en el Ayuntamiento de València Mayrén Beneyto en el caso Imelsa ha quedado aplazado al oponerse el fiscal a tomarle declaración por videoconferencia, tal y como le había autorizado la jueza instructora. Según ha podido saber Europa Press, se ha intentado que la testigo acudiera al juzgado pero no ha sido posible, así que se le tendrá que volver a citar.

Beneyto tenía que comparecer este miércoles, en calidad de testigo y a través de videoconferencia --tal y como se le permitió--, en el Juzgado de Instrucción número 18 de València por una de las piezas del caso Imelsa.

En concreto, a Beneyto se le citó por el contrato para el Blibliobus del Ayuntamiento de València. Supuestamente hubo fraccionamiento de contratos desde el consistorio a favor de la empresa Thematica.

En el momento de tomarle declaración, la exedil se encontraba en el despacho de su abogado para hacer una videoconferencia. Sin embargo, el fiscal se ha opuesto y ha reclamado que acudiera al órgano judicial al entender que no había ningún motivo para que no se hiciera así. No obstante, no ha sido posible y el testimonio se registrará en otra fecha que está por determinar.

Para este miércoles también estaba previsto que acudiera al juzgado, en la misma condición de testigo, el expresidente del PP provincial de Valencia y diputado nacional Vicente Betoret, pero su testimonio se ha aplazado también por un viaje que tenía reservado previamente.

La causa, con una decena de piezas, se destapó en València en 2016 y al inicio se llevó por delante a casi todos los concejales del PP en el Ayuntamiento por un presunto blanqueo de capitales de 50.000 euros, el llamado 'pitufeo'.

En el procedimiento, en el que figura como investigado el expresidente de la Diputación y exalcalde de Xàtiva Alfonso Rus, también se investiga el pago de mordidas en la Generalitat Valenciana y en la Diputación provincial, entre otras diligencias.