Las tormentas obligan a cortar 17 carreteras en la Marina Alta, la Safor y la Ribera Alta

Archivo - Varias personas con paraguas bajo la lluvia (imagen de archivo)- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras cortadas en algún tramo en la Comunitat Valenciana debido a las tormentas se han elevado a 17, con un total de 25 tramos viarios afectados. Las incidencias continúan concentradas en la Marina Alta (Alicante) y la Safor (Valencia), y se han extendido también a la comarca de la Ribera Alta (Valencia).

Según la última actualización de la Conselleria de Infraestructuras con datos de las 08.59 horas, se han sumado nuevos cierres por inundación en la Ribera Alta (Valencia), concretamente en las carreteras CV-570 y CV-571 a la altura de Carcaixent.

En la comarca de la Marina Alta (Alicante), se mantienen cortadas por inundación la carretera local 7420, la 7421 (dos tramos en el Arenal y el río Xaló), la CV-700 (dos tramos en La Vall de Gallinera y Pego), la CV-723, la CV-727 (dos tramos) y la CV-747 a la altura de Xàbia.

Asimismo, la CV-728 ha sumado un segundo tramo cortado en Pego (Alicante), mientras que en la CV-740 se mantiene el cierre por agua entre El Poble Nou de Benitatxell y Xàbia .

En la Safor (Valencia), continúan cortadas por inundación la CV-670, la CV-682 entre La Font d'En Carròs y Rafelcofer, la CV-683 entre Beniflà y Oliva, la CV-686, y la N-332 con dos tramos anegados en Oliva y Bellreguard.

Por su parte, la CV-678 registra tres tramos cortados entre Pego y la Safor, mientras que la CV-715 mantiene dos tramos cerrados por agua en el término de Pego.

En el apartado de reaperturas, se ha logrado reabrir al tráfico vías que presentaban desprendimientos o árboles caídos en la CV-710, la CV-737, la CV-743, la CV-755 y el primer tramo de la CV-740.

Por otro lado, se registran problemas generales o circulación condicionada en otras vías de la red por acumulación de agua y desprendimientos, como la CV-60 en Palma de Gandia (Valencia), el acceso de la CV-50 a la N-332 en la Safor, el corredor entre Picassent y Silla en l'Horta Sud (Valencia), la CV-701 en Beniarrés (Alicante), la CV-760 en La Nucia (Alicante) y la CV-721 en Fleix (Alicante).

También presentan problemas generales la CV-747 entre los p.k. 0,77 y 2,63 por inundación, y tramos de la CV-700 en La Vall de Gallinera y de la CV-715 en Pego por desprendimientos. La CV-500 entre València y la Ribera Baixa (Valencia) tiene incidencias por la caída de un pino.