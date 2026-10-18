Más de 87.000 alumnos de la Comunitat Valenciana, sin clases este lunes debido a la alerta por lluvias

Archivo - Foto de archivo de un aula- CC-PNC - Archivo

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

Alrededor de 87.000 alumnos de la Comunitat Valenciana de más de 40 municipios de la Comunitat Valenciana han suspendido este lunes las clases a causa de la alerta por lluvias, según los datos recabados por la Conselleria de Educación.

En la provincia de Alicante no habrá clases en las localidades de El Verger, Pego, Callosa d'En Sarrià, Benissa, Pedreguer, Gata de Gorgos, Els Poblets, Denia, Murla, Benigembla, Altea, Xàbia, Calpe, La Sella, Poble Nou de Benitatxell y Teulada-Moraira. En total, el alumnado afectado en esta provincia asciende a 20.984.

Por lo que respecta a la provincia de Valencia, los ayuntamientos que han acordado suspender la actividad lectiva son Beneixida (hasta 11.30), l'Alcúdia, Gandia, Fortaleny, Algemesí, Oliva, Alberic, Sueca (clases suspendidas por la mañana), Alzira (clases suspendidas por la mañana, Carcaixent, Carlet, Montroi, Càrcer, Cullera, Sollana, Albalat de la Ribera, Riola, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Bellreguard, Piles, Benirredrà, Xeresa, Tous, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Rafelcofer y Aldaia (hasta las 15:00). Los alumnos afectados son 66.303.

Además, el Ayuntamiento de València, tras la reunión celebrada esta noche de seguimiento del episodio de lluvias y después que Aemet extienda la alerta naranja por lluvias en litoral norte como mínimo hasta las 10.00 horas del lunes, ha decidido cerrar mañana los centros y suspender la actividad lectiva de los centros ubicados en zonas inundables y zona afectada por la dana así como la actividad en la universidad popular, centros de mayores y centros ocupacionales de esas zonas.

PEDANÍAS

Desde la corporación municipal recuerdan que los centros de pedanías afectadas por la dana 2024 son los siguientes: Centro Privado Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias (Castellar-Oliveral), CEIP Forn d'Alcedo, CEIP Padre Manjón (La Torre), Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral, Escola Privada de Música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral, IES Ravatxol (Castellar-Oliveral), CEIP Castellar-Oliveral, Centre Priv.Ed Inf.1er. Cicle Sambori (La Torre), Centre Privat FP CFFolgado (Faitanar), CEE Pub.Rosa Llácer (Castellar-Oliveral), Centre Priv. Ed. Inf.1er. Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral), Escola Privada de Música Sedajazz (La Torre), Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral, Centre Universitat Popular Forn d'Alcedo, Centre Universitat Popular La Torre y Centro Ocupacional de La Torre.

Los centros en zonas inundables son CEIP Camí de l'Horta (Benimàmet- Beniferri), CEIP José Senent (Massarrojos), IES Isabel de Villena (València), Centro Ocupacional Isabel de Villena (València), CEIP Blasco Ibáñez (València), Escola Privada de Música El Palmar, Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos, Centre Universitat Popular Poble Nou, Centre Universitat Popular Carpesa, Centre Universitat Popular Massarrojos y Centre Universitat Popular El Palmar.

En el caso de centros de las pedanías de El Saler y Pinedo se mantendrán abiertos pero sin actividad lectiva el CEIP Luis Santangel (El Saler), el IES El Saler, CEIP Pinedo, Escuela Infantil Municipal Pinedo y Universidad Popular Pinedo.

En el resto de centros educativos de la ciudad mantienen su horario habitual y se ha comunicado que no realicen actividades en los patios y al aire libre mientras dure la alerta naranja. Si se pasa a alerta amarilla durante la mañana, los centros de mayores, universidad popular y escuelas de música que tienen actividad por la tarde podrían retomar las clases con normalidad.

Todas las medidas adoptadas por el Ayuntamiento referentes al resto de actividades, servicios e instalaciones municipales retomarán la normalidad al pasar a alerta amarilla. El consistorio realizará un seguimiento de todas estas medidas una vez actualizadas las alertas y previsiones por parte de GVA y AEMET.