Transportes reprocha al PP que la "responsabilidad del retraso" en el Corredor es "exclusivamente" de sus gobiernos

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha reprochado al PP que la "responsabilidad del retraso" en la finalización del Corredor Mediterráneo es "única y exclusivamente de los gobiernos" 'populares', al tiempo que ha reivindicado que esta infraestructura no se había ejecutado hasta el momento "con tanta rapidez como ahora".

En esta línea, fuentes del Ministerio de Transportes han sostenido que, con el ritmo de la etapa del PP en el Gobierno de España, el Corredor estaría ahora "a años luz de cualquier posibilidad de finalizar". Además, han apuntado que "nunca" han fijado el año 2027 como fecha de finalización de esta infraestructura.

De esta manera lo han manifestado después de que este martes el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en una entrevista concedida a Europa Press, asegurase de forma "categórica" que no cree que el Corredor Mediterráneo esté finalizado en 2030, como marca el calendario europeo y como ha afirmado en varias ocasiones el ministro del ramo, Óscar Puente.

Desde el Ministerio han tachado de "inaceptables" las declaraciones "ventajistas y al margen de la verdad" del conseller Martínez Mus y han considerado que únicamente "se pueden entender desde el victimismo, la mala fe y la irresponsabilidad".

Además, han defendido que precisamente la responsabilidad del "retraso" en la finalización del Corredor Mediterráneo es "única y exclusivamente de los gobiernos del PP". "Hasta --el 'president' de la Generalitat-- Carlos Mazón, en una reciente entrevista, reconoció el avance durante los dos últimos años", han apuntado. Y han reivindicado que "nunca" hasta el momento esta infraestructura se ha ejecutado "con tanta rapidez como ahora".

"BLOQUEO TOTAL" EN 2018

En este contexto, las mismas fuentes han señalado que en 2018 el Corredor Mediterráneo "no llegaba a Alicante para las mercancías" y han lamentado que entonces existía "un bloqueo total". "No es que llevara retraso, es que no se había planificado la llegada de las mercancías a Alicante, ni a Murcia ni a Almería, en los siete años de gobierno del Partido Popular", han incidido.

Como consecuencia de esta situación, han expuesto, el actual Gobierno de España "ha tenido que realizar los estudios funcionales previos, los proyectos constructivos y ahora ya está en disposición de construirlo y que sea una realidad en los próximos años".

Respecto al tramo Alicante-La Encina, han concretado que en la actualidad el túnel de Elda está "desbloqueado", el proyecto de tercer hilo está "aprobado" y la ejecución de las obras, "en licitación". Se trata, han indicado, de un tramo de 77 kilómetros de vía que se va a adaptar a ancho mixto para tráfico de viajeros y mercancías.

Asimismo, han añadido que se han licitado las obras de adaptación de las instalaciones de seguridad por un importe de 51 millones de euros, a la que han seguido los trabajos de vía y electrificación para implantación de ancho mixto (186 millones), con una inversión total de más de 237 millones.

En este punto, desde el Ministerio han afirmado que "nunca" se ha hablado de 2027 como fecha de finalización del Corredor Mediterráneo, entre otras cosas cuestiones porque el departamento es "consciente" de la "dificultad de adaptar un túnel inaugurado en 1858 a los estándares del Corredor Mediterráneo del siglo XXI".

Sobre el túnel de Elda, ha incidido en que se sitúa "entre los cinco primeros que se construyeron en toda la red ferroviaria española, siendo el de mayor longitud hasta entonces construido".

"NI SE VEÍA LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL"

Por ello, han puesto el tramo La Encina-Alicante como ejemplo para argumentar que "tal vez sea más complicado adaptar una infraestructura del siglo XIX a una del XXI que construir una nueva en 2024". En cualquier caso, han celebrado que "al fin" Alicante estará conectada con el Corredor Mediterráneo. "Antes, ni se veía la luz al final del túnel", han advertido.

Mientras, han subrayado, el Gobierno de España trabaja también en la conexión en ancho internacional entre Alicante y València, concretamente en el tramo La Encina-Xàtiva, lo que permitirá un Corredor Mediterráneo "de altas prestaciones". "Alicante está siendo integrada en todos los frentes gracias a los trabajos de Adif y del Ministerio de Transportes", han defendido.

Precisamente, en el tramo Alicante-La Encina, desde el Ministerio han puntualizado que uno de los requerimientos "clave e imprescindible" para su puesta en servicio es la supresión de todos los pasos a nivel. Para ello, han indicado que Adif tiene "en marcha" la supresión de los suyos, pero han advertido de que el de Villena, "que tiene que hacer la Generalitat Valenciana", no tiene "fecha ni proyecto por ahora".