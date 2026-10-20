Trece personas rescatadas del túnel de la AP-7, en Pilar de la Horadada, por una inundación

Efectos dana en Pilar de la Horadada - AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA

ALICANTE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 personas han tenido que ser rescatadas del túnel de la AP-7, en Pilar de la Horadada (Alicante), por una inundación como consecuencia de las fuertes lluvias que han azotado a la Comunitat, según ha informado el consistorio.

El incidente tuvo lugar anoche cuando, sobre las 22.40 horas, con alerta naranja, comenzó a llover descargando 50 litros en poco más de tres cuartos de hora en Pilar de la Horadada. Alguna carretera tuvo que ser cortada y el agua canalizó bien por la rambla urbana.

La fuerte tromba de agua provocó también el corte de la AP-7 a su paso por Pilar de la Horadada, en la que quedaron atrapadas 13 personas en sus respectivos vehículos.

Inmediatamente fueron rescatadas y atendidas por los servicios de emergencias y, posteriormente, trasladadas al albergue municipal, donde se les prestó asistencia. Las personas rescatadas se encontraban en buen estado.

El alcalde solicitará nuevamente que el túnel de la AP-7, a su paso por Pilar de la Horadada, permanezca cerrado cuando se decrete alerta naranja para no poner en riesgo la vida de las personas.