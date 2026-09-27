Turisme Comunitat Valenciana y Madrid refuerzan su cooperación en innovación e inteligencia turística

Turisme Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid refuerzan su cooperación en innovación e inteligencia turística. - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid han reforzado su cooperación en innovación e inteligencia turística. Ambas partes han mantenido una reunión de trabajo para realizar el seguimiento del protocolo de colaboración que mantienen la administración valenciana y la madrileña en materia turística, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En el encuentro, celebrado en el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat·tur), han participado, por parte de Turisme Comunitat Valenciana, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; el director general de Turismo, Israel Martínez, y el director de Invat·tur, Jordi Bataller.

Por parte de la administración valenciana también han estado presentes el secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual Martínez, y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat Fresquet.

En representación de la Comunidad de Madrid, han participado el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, y la directora general de Turismo y Hostelería, Laura Martínez.

Asimismo, han asistido a la reunión representantes de Hosbec, Aptur, APHA, la Asociación del Sector Terciario Avanzado, las cámaras de Comercio de Valencia y Alicante, la Federación de Campings de la Comunitat Valenciana, Conhostur y Adestic, así como de los municipios alicantinos de Finestrat, El Campello, Altea, La Nucía y Elche.

La sesión ha permitido "revisar y valorar las actuaciones desarrolladas desde la firma del protocolo de cooperación, suscrito el pasado mes de enero en el marco de Fitur 2026 para impulsar un eje de inteligencia turística entre ambos territorios, compartir estrategias y conocimiento, y mejorar su proyección en los mercados internacionales".

Entre los asuntos abordados figuran la innovación y la inteligencia turística, la transferencia de conocimiento, la formación, la digitalización y el impulso de proyectos que contribuyan a reforzar la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de los destinos.

Invat·tur ha acogido esta jornada como espacio de referencia para la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento al sector, ha detallado la Generalitat.

Además, ha resaltado, la participación de las organizaciones empresariales de la Comunitat Valenciana ha permitido incorporar sus propuestas y necesidades al seguimiento de las actuaciones previstas en el protocolo.

Este encuentro "da continuidad al compromiso de ambas administraciones de mantener una coordinación estable y de concretar nuevas actuaciones en el marco del protocolo, con la colaboración del tejido turístico y empresarial de la Comunitat Valenciana, ha añadido su administración.