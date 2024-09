UA inicia el curso con cerca de 60 actividades de divulgación en la European Researchers' Night-Nit de la Investigació

ALICANTE, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) inicia el nuevo curso fiel a su cita con la European Researchers' Night-Nit de la Investigació, su mayor evento de divulgación de la ciencia liderado por el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica. Con alrededor de 60 actividades de todas las áreas de conocimiento, esta edición tendrá lugar el próximo viernes 27 de septiembre de 2024.

En esta ocasión, más de 700 personas entre personal investigador, estudiantes y personal de apoyo participan en esta gran feria de la ciencia, que invita a toda la sociedad a disfrutar de experimentos, teatro, música, talleres, demostraciones científicas, exposiciones, observaciones científicas y multitud de juegos, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Tras el éxito de acogida del año anterior, el campus de la UA vuelve a ofrecer en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, una programación para estudiantes de centros de secundaria y FP previa inscripción; mientras que desde las 18.00 horas el evento será de libre acceso con actividades para todos los públicos.

La vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la UA, María Jesús Pastor Llorca, ha explicado que se trata de una edición "repleta de nuevas actividades muy originales". "Estamos seguros harán disfrutar a grandes y pequeños", ha expresado en una reunión celebrada este viernes en la sala Multimedia del edificio de Rectorado y Servicios Generales con parte del personal investigador de la UA que participa en esta edición.

La más importante cita con la divulgación científica de la Universidad de Alicante contará con más de 45 estands colocados la zona central del campus, alrededor del Reloj de Sol de la Escuela Politécnica Superior, el Hangar, la Torre de Control y el edifico de Rectorado.

Experimentos, talleres o juegos sobre salud, óptica, humanidades, física, química, género, sociología, ingeniería, robótica, economía, derecho, astronomía, informática, matemáticas, filología, biología, geografía, ecología o arqueología son "una pequeña muestra" de todo lo que acogerá este espacio, dedicado a acercar la ciencia de una manera práctica y lúdica.

ACTIVIDADES FUERA DEL CAMPUS

Más allá del campus de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), la Universidad de Alicante también ofrecerá en la Estación Científica Font Roja Natura UA-Alcoi un taller sobre rastreo de vertebrados para la conservación y educación ambiental, que incluye un taller de elaboración de huellas mediante moldes e identificación de rastros en laboratorio.

Por su parte, 'Ciencia a oscuras en el MUBIO: la otra cara de la biodiversidad', es la visita guiada que se llevará a cabo en el Museo de la Biodiversidad de la UA en Ibi, que incluye un taller divulgativo de observación de insectos.

Las actividades organizadas en la UA por el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica, a través de UA Divulga, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), cuentan con el apoyo de la Fundación para la Ciencia y Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La European Researchers' Night-Nit de la Investigació 2024 de la Universidad de Alicante forma parte del proyecto 'Science Goes To School' (Science GTS), evento asociado a la iniciativa 'MSCA and Citizens' de la Unión Europea, financiada en el marco de las acciones Marie Sklodowska Curie con identificador de la convocatoria HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01. Science GTS cuenta con las universidades y las entidades más representativas de la investigación y la divulgación científica de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.