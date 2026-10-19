La UME halla el cuerpo sin vida de una mujer octogenaria en Oliva durante las labores de rescate tras las lluvias

Inundaciones en la zona de la Safor - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer octogenaria en la localidad valenciana de Oliva durante las labores de rescate que realiza este lunes en las localidades afectadas por la dana Adam, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Defensa.

Durante este lunes, un dispositivo especial de helicópteros de distintas administraciones (Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Consorcios Provinciales, Salvamento Marítimo, Generalitat o bomberos forestales) realiza "centenares" de rescates a personas atrapadas por el agua en las localidades afectadas por la dana Adam, fundamentalmente en las comarcas de la Safor y la Marina Alta, como Oliva.

La Generalitat ha publicado una orden acordada en la reunión de primera hora del Cecopi por la que se adoptan medidas "temporales" y "excepcionales" en estas zonas, que afectan a 145 municipios de Valencia y Alicante e implican confinamiento y restricciones a la movilidad.

Este fallecimiento se suma a la mujer hallada muerta este domingo tras meterse en el mar en la localidad valenciana de Sagunt. Efectivos de rescate de diversos cuerpos se movilizaron pasadas las 20.13 horas tras recibir aviso de la desaparición de esta mujer, que se había metido en el mar junto a otra persona.