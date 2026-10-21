La Unió cuantifica unas pérdidas iniciales por la dana Adam de 21 millones de euros solo en cultivos

Imagen de daños en campos por la dana Adam - LA UNIÓ

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unió estima, en una primera valoración, que las lluvias torrenciales registradas entre los días 17 y 19 de octubre por la dana Adam han afectado a unas 9.000 hectáreas de cultivo y provocado pérdidas directas en cultivos de alrededor de 21 millones de euros, principalmente en las comarcas de la Safor, en Valencia, y Marina Alta, en Alicante.

Los cultivos más perjudicados son, sobre todo, los cítricos, pero también aguacate, caqui, hortalizas y uva de mesa, según ha informado la organización en un comunicado. Estas cifras son provisionales y solo corresponden a cultivos, puesto que algunos daños solo podrán determinarse cuando sea posible acceder a todas las parcelas y comprobar la evolución de lo plantado.

Por ello, advierte de que la cuantificación de las pérdidas será "muy superior" debido a los "graves daños" en infraestructuras (caminos, márgenes de obra, sistemas de riego de las parcelas y los generales, entre otros).

Para compensar estas pérdidas, la organización ha solicitado por escrito al Ministerio y la Conselleria de Agricultura que aprueben un paquete extraordinario de ayudas para las explotaciones agrícolas y ganaderas. En este sentido, La Unió reclama instrumentos de apoyo semejantes a los habilitados tras la dana del 29 de octubre de 2024, adaptados a las necesidades actuales.

La organización subraya que, "salvando las distancias y sin equiparar la dimensión ni consecuencias de ambas emergencias", aquellos mecanismos ofrecen una "referencia" para compensar la pérdida de ingresos, reparar las explotaciones y recuperar su capacidad productiva. Una de las prioridades más urgentes es restablecer los accesos a los campos.

PLENA CAMPAÑA

De acuerdo con la organización, las zonas afectadas se encuentran en plena campaña de recolección de cítricos y al inicio de la del aguacate, pero el deterioro de caminos y accesos impide en determinadas áreas la entrada de personal, maquinaria y vehículos para recoger y transportar la fruta.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha destacado que la reparación de los accesos "no puede esperar a que termine la evaluación de todos los daños. Estamos en campaña y cada día que una parcela permanece inaccesible puede traducirse en más pérdidas para quien ha asumido ya los costes de producir esa cosecha".

Por ello, la organización pide actuaciones "urgentes y coordinadas" entre las dos administraciones competentes, con soluciones provisionales cuando la reparación definitiva no pueda acometerse de inmediato. El paquete reclamado a Generalitat y Gobierno de España incluye ayudas directas para sostener la renta y compensar las pérdidas de producción e ingresos, tanto por la cosecha destruida como por la depreciación comercial de frutos.

También plantea cubrir los trabajos extraordinarios de recuperación y la reparación de tierras, márgenes, drenajes, instalaciones de riego, invernaderos, construcciones agrarias, maquinaria y equipos.

En las plantaciones donde se confirme la muerte o inviabilidad de los árboles, La Unió solicita apoyo para el arranque, la preparación del terreno y la replantación, junto con medidas que tengan en cuenta el periodo necesario para volver a producir. Para las explotaciones ganaderas y apícolas, reclama cobertura de animales muertos, alimentación destruida, colmenas, instalaciones y equipamientos afectados.

Asimismo, pide ayudas para recuperar las infraestructuras dañadas de las comunidades de regantes. La organización demanda que las medidas lleguen a todas las personas y entidades titulares de explotaciones afectadas, con prioridad para las profesionales, y contemplen el mantenimiento del empleo y la protección de las personas trabajadoras que deban interrumpir temporalmente su actividad.

RESPUESTA "PROPORCIONADA"

"Necesitamos una respuesta proporcionada a los daños, con recursos suficientes y ayudas que lleguen a tiempo. El objetivo es que las pérdidas de esta campaña no acaben provocando el abandono de explotaciones viables", ha afirmado Peris.

La Unió solicita además una evaluación "urgente" sobre el terreno que permita revisar los daños durante las próximas semanas ya que al efecto inmediato de las inundaciones pueden sumarse problemas de asfixia radicular, podredumbres, caída de frutos y pérdida de calidad comercial que todavía no son plenamente visibles. Finalmente, reclama la organización ayudas de concesión directa, presupuesto suficiente y ampliable, anticipos y trámites simplificados.