United Airlines anuncia vuelo directo València-Nueva York con tres frecuencias semanales

Aeropuerto de Manises - GVA

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía United Airlines ha anunciado este martes la puesta en marcha a partir de 2027 de un vuelo directo València-Nueva York, con tres frecuencias semanales, según lo ha comunicado en un mensaje en X. De esta forma el aeropuerto de Manises recupera este vuelo, quince años después.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado en un comunicado el anuncio de la aerolínea que conectará de manera directa el Aeropuerto de València con Nueva York, "una conexión directa que culmina el trabajo desarrollado para reforzar la conectividad internacional del destino y abrir nuevas oportunidades en uno de los mercados emisores de largo radio con mayor potencial".

Pérez Llorca ha destacado que el anuncio de la conexión de València con Estados Unidos supone "una excelente noticia para la Comunitat Valenciana y para el conjunto del sector turístico", ya que "avanza en una conexión estratégica con Estados Unidos y confirma el interés creciente del mercado norteamericano por nuestro destino".

"Que Valencia esté cada vez mejor conectada es una buena noticia. La llegada de la nueva ruta directa con Nueva York refuerza nuestra posición internacional y nuestra capacidad para crear oportunidades y atraer talento. Una ciudad abierta al mundo que apuesta por crecer con calidad", ha apuntado en un mensaje de X la alcaldesa de València, María José Catalá.

El vuelo contectará Manises con el aeropuerto de Newark, donde United Airlines tiene su base para la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva Yersey, a 24 kilómetros de la ciudad y uno de los más grandes de EEUU. La compañía ha anunciado esta ruta junto con otras nueve a destinos destinos mundiales.

"ESTRATEGIA SOSTENIDA"

El 'president' ha subrayado que la nueva ruta es "el resultado de una estrategia sostenida de apertura al mercado norteamericano, impulsada por la Generalitat a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, para reforzar la presencia de la Comunitat Valenciana en los principales mercados internacionales".

El jefe del Consell ha puesto en valor "el trabajo intenso que se viene desarrollando para abrir nuevas oportunidades en Estados Unidos, mediante contactos con turoperadores, acciones con entidades como USTOA y misiones comerciales encabezadas por la propia consellera, Marián Cano, para mostrar sobre el terreno la fortaleza, la competitividad y la singularidad de nuestro destino".

En este contexto, la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha mantenido contactos directos con United Airlines en foros especializados del sector aéreo, como la feria Routes Europe celebrada en Rimini el pasado mes de mayo. Además, el 13 de agosto se celebró una reunión online en la que la compañía solicitó información adicional sobre el potencial de la ruta y planteó la "conveniencia" de contar con una interlocución coordinada en la Comunitat Valenciana.

INFORMACIÓN REMITIDA

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha asumido ese papel de interlocución con la aerolínea y ha coordinado la "información estratégica" trasladada a United Airlines. Entre otros datos, se ha remitido a la compañía "información sobre el crecimiento del aeropuerto de València, la demanda existente entre la Comunitat Valenciana y Estados Unidos, la fortaleza del tejido empresarial valenciano con vínculos en el mercado norteamericano y la capacidad del destino para atraer viajeros durante todo el año".

La Generalitat considera que el mercado estadounidense constituye una "prioridad" dentro de la estrategia de promoción internacional de la Comunitat Valenciana, "tanto por el perfil del viajero como por su elevada capacidad de gasto y su interés por productos vinculados a la cultura, la gastronomía, el turismo urbano, el patrimonio, el Mediterráneo y las experiencias singulares".

El 'president' ha remarcado que la conectividad aérea es "un factor clave para competir en los mercados internacionales" y ha añadido que una ruta de este nivel "incrementa nuestra capacidad de atraer viajeros, facilita la actividad económica y refuerza el papel de la Comunitat Valenciana como destino abierto, competitivo y conectado con el mundo".

"Seguiremos trabajando de la mano del sector, de los aeropuertos, de los destinos y de las compañías aéreas para consolidar nuevas oportunidades de conectividad internacional que contribuyan a la desestacionalización, a la diversificación de mercados y al crecimiento sostenible de la actividad turística", ha concluido Pérez Llorca, quien ha señalado que esta conexión ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Generalitat, el aeropuerto, el sector turístico, Visit València y la Cámara de Comercio.