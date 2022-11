UP insta al PSPV a cumplir sus acuerdos sobre renovables y Compromís cree que tras "dialogar mucho", habrá "final feliz"

Los socialistas apuntan que el acuerdo sobre renovables interpelaba al Consell, dicen que hay tiempo para pactar y no ven "nada grave"

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos del Botànic presentan enmiendas diferenciadas a la ley de Acompañamiento en lo referente a las renovables, algo por lo que tanto Unides Podem como Compromís han interpelado al PSPV a cumplir sus pactos: Ferran Martínez (UP) ha considerado que "los acuerdos se tienen que respetar" mientras que Papi Robles (Compromís) ha asegurado que tras "dialogar mucho", habrá "final feliz como siempre".

Los socios han escenificado sus diferencias en materia de renovables en declaraciones a los medios al comienzo del pleno de Les Corts donde se van a debatir las enmiendas a la totalidad de los presupuestos y la ley de acompañamiento. Mientras que han coincidido en sus críticas a las enmiendas a la totalidad de la oposición, las enmiendas sobre energías renovables en la ley de acompañamiento han sido causa de disensión entre los tres partidos.

Sí han coincidido los tres socios en criticar las enmiendas a la totalidad de PP, Cs y Vox. Ana Barceló (PSPV) las ha calificado de "enmiendas a la totalidad de los valencianos"; actitud de "rebelde sin causa", ha considerado Carles Esteve (Compromís), mientras que para Martínez (UP), la oposición presenta estas enmiendas "sin motivación" y "por costumbre".

En cuanto a las enmiendas parciales a acompañamiento -que comenzarán a debatirse a partir de la conclusión del debate de hoy-, Ana Barceló ha asegurado que el acuerdo que alcanzaron los tres grupos en mayo interpelaba al Consell a que incluyera en la ley de acompañamiento las propuestas, algo que el ejecutivo no ha realizado.

Por tanto, consideran que el grupo socialista no ha incumplido los acuerdos con sus socios ya que quien no ha incluido las propuestas ha sido el Consell. Sin embargo, ha considerado que "no hay nada grave" en esto, y que continúa el diálogo en el seno del Botànic y que hay tiempo, pero ha manifestado que el "acuerdo fundamental" en esta materia vino con el denominado decreto ley "omnibus" (para acelerar las renovables) que aprobaron los tres grupos en primavera.

No lo ven así Compromís ni Unides Podem, que apelan a los socialistas a dialogar. Robles ha señalado no obstante que "los hechos" son que, pese a que el PSPV plantee propuestas diferenciadas, al final "cumplen los acuerdos". "Siempre hemos visto que que antes del último minuto hemos llegado a acuerdos".

Por su parte, Martínez ha señalado que sus enmiendas responden al acuerdo de mayo y que "hay que seguir negociando y el PSPV debe cumplir y garantizar que estas energías no fósiles se implantan de manera racional, cuidando al medioambiente y el territorio, mientras que las valencianas acceden de una manera más accesible a la energía, incluso a través de organismos propios como la Agencia Valenciana de la Energía".