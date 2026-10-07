La UPV acoge la primera reunión de un proyecto con IA multiagente para prevenir ciberataques a organizaciones europeas

Grupo en la UPV - UPV

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha acogido la primera reunión del proyecto VANTAGE, una iniciativa que utiliza inteligencia artificial (IA) multiagente para prevenir ciberataques contra organizaciones europeas, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Así, ha detallado que la UPV ha reunido a un grupo de cerca de 40 profesionales de la ciberseguridad en ese encuentro, la primera reunión técnica del consorcio del proyecto europeo VANTAGE. Este es un proyecto financiado por European Cybersecurity Competence Centre (ECCC) que desarrolla un marco de ciberseguridad basado en inteligencia artificial multiagente para la evaluación de vulnerabilidades e investigación de incidentes cibernéticos.

Esta propuesta, de la que el Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la UPV es socio, se centra en reducir el esfuerzo manual y los tiempos de respuesta además de mejorar la precisión y la eficiencia de las operaciones de seguridad en entornos digitales cada vez más complejos, ha detallado la universidad valenciana.

De este modo, ha destacado, "ayuda a los SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) y CSIRT (Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática o Ciberseguridad) modernos a detectar, analizar y responder de forma proactiva a las ciberamenazas y refuerza así la resiliencia cibernética en toda Europa".

El objetivo es "reforzar la resiliencia cibernética y mejorar la eficiencia operativa de las organizaciones europeas". De esta forma, trabaja en la realización de pruebas de seguridad automatizadas con un soporte autónomo para agilizar los protocolos de evaluación de vulnerabilidades y los procedimientos de pruebas.

"A través de la inteligencia artificial multiagente está desarrollando redes colaborativas de agentes de IA especializados que trabajan de forma coordinada para mejorar el análisis de ciberseguridad y facilitar procesos inteligentes de decisiones", ha explicado el investigador principal de este proyecto en VRAIN de la UPV, Santiago Escobar.

Asimismo, ha expuesto que la iniciativa "incluye funcionalidades de última generación diseñadas para el análisis de incidencias, la identificación proactiva de vulnerabilidades y el apoyo a la evaluación

itegral de amenazas".

Escobar ha añadido que en VANTAGE se está también "trabajando la ciberdefensa resiliente mediante el despliegue de capacidades de seguridad adaptativas e inteligentes en todo el entorno operativo".

El encuentro que ha acogido la UPV se desarrolló durante dos jornadas. La primera de ellas reunió a los socios del proyecto y se focalizó en compartir los nuevos desarrollos que se están llevando a cabo dentro del proyecto en los ámbitos de evaluación automatizada de vulnerabilidades, penetration testing y defensa frente a ciberamenazas. La segunda jornada contó además con grupos de interés y representantes de empresas valencianas de ciberseguridad.

SOCIOS

Ambas citas fueron coordinadas por Panayiota Agkoli, de la empresa Diadikasia, coordinadora del consorcio, y por Andrea Bodei, de la empresa estonia INFRA AI, líder técnico del proyecto VANTAGE, compuesto por 13 socios de 8 países europeos que combinan experiencia en ciberseguridad, inteligencia artificial, investigación e innovación. L

Los socios del proyecto, que arrancó en enero de 2026 y concluirá en diciembre de 2028, son DBC Diadikasia, HAXOR AI OÜ, INFRA AI OÜ, European Cyber Security Organisation (ECSO), Yameveo, Syddansk Universitet - University of Southern Denmark (SDU), Centre for Research & Technology Hellas (CERTH), Università degli Studi di Cagliari (UNICA), Joef Stefan Institute (JSI), Academic and Research Network of Slovenia (ARNES) / SI-CERT - Slovenian National Computer Emergency Response Team, Universitat Politècnica de València (UPV), COGNITO, y Telesto Technologies.

VRAIN

El Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial --Valencian Research Institute for Artificial Intelligence-- (VRAIN) de la UPV está integrado por ocho grupos de investigación que cuentan con más de 30 años de experiencia en diferentes líneas de investigación en IA.

El proceso de creación de VRAIN comenzó en 2019, fruto de la unión de seis grupos investigadores. En 2020, se fusionó con el Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software PROS y en 2021 se constituyó finalmente como Instituto Universitario de Investigación con la aprobación de la Generalitat Valenciana.

En la actualidad, cuenta con más de 178 investigadores divididos en nueve áreas de investigación. Estas nueve áreas sobre las que gira su actividad investigadora hacen que sus desarrollos se apliquen a un gran número de sectores estratégicos como salud, movilidad, ciencias de la tierra, ciudades inteligentes, educación, redes sociales, agricultura, industria, privacidad/seguridad, robots autónomos, servicios y energía, y sostenibilidad ambiental entre otros.

Estas actividades han sido financiadas por más de 135 proyectos obtenidos mediante financiación competitiva, principalmente de la Unión Europea, pero también del Plan Nacional de Investigación, el Plan Valenciano de Investigación y Proyectos de Transferencia de Tecnología, ha concretado la UPV.