Los usuarios de residencias no podrán salir a comidas y cenas navideñas al superarse el nivel 1 de riesgo

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad plantea que los usuarios de residencias de personas mayores, diversidad funcional y salud mental no puedan realizar salidas sin pernoctaciones durante la época navideña cuando se supere el nivel de alerta 1 de coronavirus en el entorno local del centro.

No obstante, los residentes de centros de diversidad funcional y salud mental sí podrán salir de vacaciones durante un periodo igual o superior a siete días.

Así lo recoge la propuesta de resolución que la Conselleria ha presentado este sábado en la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la Covid-19, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que cuya publicación se prevé en la próxima semana.

El borrador dibuja diferentes escenarios de restricción en base a los niveles de alerta en los que se encuentre cada unidad territorial, "de acuerdo a la situación epidemiológica del entorno local del centro". Según ha explicado este sábado la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, después de la Mesa Interdepartamental, "la Comunitat sigue en nivel alto de riesgo (3) en una parte importante de los departamentos".

En este contexto, durante el periodo navideño, la propuesta de Igualdad establece que, cuando el nivel de alerta sea 1, se permitan salidas sin pernoctación en los centros de mayores con acompañamiento profesional, familiar o de persona tutora o allegada previa autorización del centro.

La salida estará restringida a un único domicilio, manteniendo una burbuja de convivencia estable, y no podrán acudir a establecimientos o espacios públicos donde no se puedan garantizar las medidas sanitarias. No podrán tener contacto con personas de otros grupos de convivencia.

Lo mismo se aplica a los usuarios de centros sociosanitarios de diversidad funcional o salud mental, si bien en este caso la restricción a un único domicilio, a una sola burbuja de convivencia estable y el no acudir a los establecimientos y espacios sin garantías de medidas sanitarias es una recomendación.

Asimismo, los residentes de los tres tipos de centros podrán irse de vacaciones, pero solo durante siete días o más y solicitándolo con antelación. En el caso de los mayores, la salida se restringirá a un único domicilio manteniendo la burbuja de convivencia estable y no deberán tener encuentros con personas fuera del grupo de convivencia ni acudir a establecimientos o espacios públicos donde no se puedan garantizar las medida sanitarias.

Para su reingreso, tendrán que realizarse pruebas de coronavirus y someterse a un aislamiento preventivo. No podrán incorporarse al centro en caso de dar positivo en covid-19.

Para el nivel 2 de alerta, el borrador de la Conselleria permite las visitas ordinarias en los centros de mayores sin casos de coronavirus, pero no se autorizarán las salidas ordinarias ni las salidas sin pernoctación. Las visitas ordinarias se suspenden en centros de diversidad funcional o salud mental.

En el caso de los centros de mayores, tampoco estará en vigor el protocolo de salidas vacacionales. Así, se establece que "se garantizará especialmente el contacto con familiares y personas tutoras o allegadas a través de medios telemáticos o, en su defecto, se facilitará una mayor información telefónica personalizada a la persona familias o allegada sobre la situación del residente".

Para los usuarios de centros de diversidad funcional y salud mental, sí se podrán hacer salidas vacacionales, solo por un periodo de siete días o más. A su reingreso, se realizará una prueba de diagnóstico de infección activa que deberá ser negativa y un aislamiento de diez días.

A partir del nivel de alerta 3 no se permiten visitas ordinarias, no se podrán realizar salidas sin pernoctación y, para los centros de mayores, tampoco estará en vigor el protocolo de salidas vacacionales. Sí podrán irse de vacaciones por siete días o más los residentes de centros de salud mental y diversidad funcional.