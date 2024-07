València defiende que puede acoger el Mundial 2030: "Estamos en plazos más que suficientes para llegar"

Generalitat y Ayuntamiento piden al Gobierno "reconsiderar" la exclusión del Nou Mestalla de la lista de estadios de la RFEF

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València han lamentado la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de dejar fuera de la lista de estadios candidatos a acoger partidos del Mundial de Fútbol 2030 porque, según defienden, está "en plazos más que suficientes para llegar".

El consistorio recuerda, en un comunicado, que "tanto el Ayuntamiento de València como la Generalitat firmaron y entregaron desde el primer momento toda la documentación" y han puesto "toda la voluntad para que València fuera sede del Mundial".

"La comunicación recibida en el día de hoy nos sorprende después de la carta que envió ayer el secretario de Estado de Deportes en el que se solicitaba a la Real Federación Española de Fútbol una candidatura de máximos, es decir, con 13 sedes", argumentan.

Asimismo, recalcan que "todo el mundo coincide en la necesaria presencia de la ciudad y de la Comunitat en un evento de esta trascendencia".

"ES UN ERROR COMO PAÍS"

Y agregan: "Es un error como país que nuestra tierra no esté representada en el Mundial. Ya que se está diciendo que no a una tierra que tiene más que contrastada su capacidad, tanto de infraestructuras como de capacidad hotelera y conexiones, para albergar estos eventos".

"Creemos que estamos en plazos más que suficientes para llegar al Mundial", sostienen los responsables municipales, que confían en que "el Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes, reconsidere esta situación, ya que lo hoy se ha conocido es la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol y no la propuesta del Gobierno".

Desde la Generalitat también piden "que se reconsidere que la Comunitat Valenciana sea sede del Mundial de Fútbol 2030 por la capacidad acreditada que tiene en la organización de eventos deportivos y por la disponibilidad que las instituciones públicas han mostrado en todo momento".

El director general de Deportes, Luis Cervera, ha manifestado su "contrariedad" por la decisión de que València haya quedado excluida por la Real Federación Española de Fútbol como sede del Mundial de forma injustificada y sin ningún tipo de argumentos objetivos.

"La ciudad de València esta acostumbrada a albergar eventos deportivos de grandes magnitudes, posee buenas infraestructuras hoteleras y una potente red de transportes con óptimas conexiones", ha explicado Cervera.

En cuanto a la colaboración institucional, ha recordado que tanto el Ayuntamiento de València como la Generalitat "posibilitaron toda la tramitación de documentación" y "han demostrado el empeño para que esta ciudad sea sede".

El director general de Deportes ha instado a la Real Federación de Fútbol a que "revierta su decisión porque aún se puede hacer porque se está en plazo para llegar al Mundial" y ha apelado al Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes, a que se manifieste e incluya a la Comunitat Valenciana en contra de la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de no contar con València.

Desde el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València, han criticado que "las 'pensaetes' de Catalá lo único que hacen es paralizar València, alargar los problemas, enquistarlos, y perder el tiempo y también los trenes como es el caso del Mundial de Fútbol 2030".

"Ya se ha confirmado que la ciudad no acogerá ninguno de sus partidos y desde Compromís lamentamos mucho la desidia de la alcaldesa y también sus mentiras porque esta misma mañana insistía en que era posible ser una de las sedes escogidas. No estamos y por desgracia no podemos acoger ninguno de los partidos del Mundial", ha expuesto el concejal Pere Fuset.

En su opinión, "Catalá debe reflexionar porqué desde Compromís ya llevábamos un año advirtiendo que era imprescindible aprobar las fichas urbanísticas y el nuevo convenio para que Peter Lim empezará las obras del nuevo Mestalla pero garantizando que no pudiera hacer su negocio sin cumplir con las obligaciones hacia el club y la ciudad". "Ahora no podíamos esperar un peor final", ha zanjado.