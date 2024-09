La València Disseny Week pone el foco en los nuevos talentos con rutas por estudios y talleres gratuitos

La ADCV crea MoDe, una iniciativa para "evitar la fuga de talento" y conocer la necesidades del sector

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La València Disseny Week, organizada por la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV), cumple 15 años con una edición dedicada al "colectivo emergente" y a los "nuevos talentos" con el objetivo de "consolidar su futuro" y "dignificar la profesión de los jóvenes para que puedan vivir en buenas condiciones" a través de debates sobre el impacto del diseño, talleres gratuitos y rutas por estudios.

Por ello, en esta edición, la ADCV ha lanzado el Moviment de Disseny Emergent (MoDE), una iniciativa concebida como "punto de encuentro, reflexión, investigación y generación de conocimiento" que pretende "conocer sus necesidades" y "evitar la fuga de talento".

Así lo han expresado este martes en la rueda de prensa de presentación del Moviment de Disseny Emergent y la 15ª edición de la València Disseny Week el presidente de la ADCV, Ramón Arnau, la gerente de la ADCV, María Navarro, y el portavoz del la ADCV, Samuel Gónzalez.

Navarro ha detallado que con esta edición, la ADCV "quería poner sobre la mesa que no trabaja para unos pocos, ni para los ya conocidos, ni para unas marcas ya consagradas, sino para todo el sector profesional". "Nos importa mucho las personas que representan el futuro de la profesión y que tanto tienen que aportar para mejorar el mundo en el que vivimos", ha subrayado.

El portavoz de MoDe ha desarrollado que "la idea es dar un soporte, un pie a las prácticas de diseño que están haciendo, que son más emergentes y no son tan conocidas todavía en el sector". "Queremos que el futuro de la profesión se consolide y combatir la precariedad de los nuevos profesionales y de los estudiantes en ciernes", ha añadido.

"CREAR COMUNIDAD"

"Cuando sentimos la llamada de la ADCV, nos reunían una serie de puntos como el edadismo, el sentimiento de que, por nuestra edad, no se nos reconoce como se debería, la falta de oportunidades o la necesidad de conectar entre todos porque estamos atomizados", ha apuntado Gónzalez, quien, además, ha considerado "necesario" encontrar gente "para hablar de la profesión".

Asimismo, ha hecho hincapié en la intención de "crear una comunidad" para "estar al día de las nuevas pedagogías, las nuevas disciplinas o saber por dónde va a ir la profesión a futuros". "Queremos fomentar y expandir la cultura del diseño más allá de las fronteras de la profesión y que la gente sepa cómo aplicarla o el valor qué aporta a las empresas y a la vida diaria", ha continuado.

Por ello, durante la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre, la ADCV ha creado una programación para "acercar el diseño a profesionales, pero también al público general". De hecho, la presentación de MoDE tendrá lugar el último día de la programación con el evento 'Destacado 15VDW', que acogerá el Mesón de Morella de València, y que pondrá el broche de oro al festival.

"SACAR EL DISEÑO DE LOS ESTUDIOS"

Arnau ha matizado que en la València Design Week hay dos tipos de actividades, las que organizan ellos mismos como asociación y las que presentan los profesionales. "La programación es abierta y colaborativa y está centrada en el colectivo emergente", ha incidido.

Por su parte, Navarro ha destacado que es "importante sacar el diseño de los estudios y acercarlos a la ciudadanía". "Tenemos muchos talleres este año, en concreto ocho, y todos ellos son gratuitos con una calidad muy alta", ha asegurado.

Entre las actividades Navarro ha señalado 'Escuchar para desarrollar tu talento y tus relaciones creativas', un taller de Rafael Armero de sensibilización en comunicación generativa para entrenar aspectos del lenguaje, comunicación personal y promover la comunicación positiva.

También ha subrayado el taller 'Drop de La Taula', organizado por La Taula Hub, un proyecto itinerante para "impulsar a jóvenes del diseño en su último año de carrera o recién terminada, con el objetivo de ayudarles a desarrollarse profesionalmente y prepararles para su futura etapa laboral o de emprendimiento".

Otra de las propuestas son los 'Design Walks', rutas y jornadas de puertas abiertas en estudios de diseño. Este año, se visitarán los estudios Brandsummit, Granissat y TrophyHouse By León. Además, habrá jornadas de puertas abiertas de Nacho Timón Diseño Industrial; PackCo, Brand and Packaging; SiO2 Glass Jewelry; Songs from the Fifth Floor - Open house; Candela en Rama, y L'Esbarzer de la Saïdia.

En esta línea, también se celebrará la exposición 'Premios ADCV 2024', en el edificio de Las Naves, que reúne los diseños galardonados y que incluye una proyección sobre los tres Premios Honoríficos. Es una muestra fruto de una experiencia creativa colectiva en la que se ha trabajado en la definición del espacio y en la construcción del mobiliario y otros elementos empleando materiales reutilizados a los que se ha dado una segunda vida.

En definitiva, el programa reúne a una treintena de propuestas para todo tipo de públicos, de participación abierta y gratuita, que se llevarán a cabo en diferentes espacios de la ciudad de València para "fomentar la interacción, convivencia, comunicación".