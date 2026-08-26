València impulsa un piloto de realidad aumentada para transformar los eventos del Palacio de Congresos

Archivo - Imagen del Palacio de Congresos de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha impulsado un piloto de realidad aumentada para transformar los eventos del Palacio de Congresos de la ciudad. Se trata de una iniciativa desarrollada por la empresa valenciana Brainstorm Multimedia en el marco del sandbox urbano que permite transformar conferencias y presentaciones en experiencias inmersivas mediante realidad aumentada y sin necesidad de gafas ni dispositivos especiales para el público, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta nueva herramienta se prueba en el Palacio de Congresos, uno de los espacios municipales habilitados para testar soluciones innovadoras en condiciones reales de uso, con la intención de evaluar después su implantación en otros espacios dependientes del Ayuntamiento, ha destacado la administración local, que ha señalado que de este modo la capital valenciana "continúa consolidándose como laboratorio urbano de innovación" con la puesta en marcha de este proyecto piloto.

Se llama Edison AR y es una solución tecnológica que permitirá convertir conferencias y presentaciones "en experiencias inmersivas mediante realidad aumentada y tecnologías XR".

La concejala de Innovación, Paula Llobet, ha destacado que este proyecto "refuerza la apuesta de València por facilitar que las empresas innovadoras puedan validar sus tecnologías en entornos reales, acelerando su desarrollo y acercando la innovación a la ciudadanía y a los servicios de la ciudad".

Edison AR permite que los ponentes interactúen en tiempo real con contenidos digitales tridimensionales integrados en la pantalla del auditorio y se generen experiencias visuales avanzadas sin que el público deba utilizar gafas o dispositivos específicos.

El objetivo de esta propuesta es "mejorar la atención, la comprensión de los mensajes y el impacto comunicativo de los eventos", ha añadido el consistorio.

Asimismo, ha detallado que tras ser probada estos meses en el Palacio de Congresos, esta tecnología realizó un primer test real durante el reciente 38 Congreso SERAM, "uno de los encuentros científicos más relevantes y de mayor dimensión del recinto durante 2026".

La citada solución de realidad aumentada fue aplicada a una liga de casos clínicos, "un formato novedoso y dinámico con participación de equipos de jóvenes especialistas médicos de distintos países". La implementación de Edison AR a este concurso "situó a los contendientes en un ring virtual en tiempo real, sumando un grado de espectacularidad al evento y validando el uso de estas herramientas punteras en congresos reales", ha resaltado la administración municipal.

"ESPACIO DE EXPERIMENTACIÓN"

"El sandbox urbano nos permite convertir la ciudad en un espacio de experimentación responsable donde empresas valencianas pueden probar soluciones con potencial de transformación real. En este caso, además, contribuimos a posicionar el Palacio de Congresos como un referente internacional en innovación aplicada a eventos y congresos", ha apostillado Llobet.

Las pruebas tienen una duración aproximada de nueve meses y se desarrollan por fases. Durante este período se realizan trabajos de instalación y calibración del sistema, ensayos técnicos, demostraciones en eventos reales y acciones formativas dirigidas al personal técnico del recinto.

Entre los aspectos que se evalúan destacan la interacción de la persona que presenta el acto con contenidos 3D en tiempo real, la sincronización entre elementos físicos y virtuales, la integración de elementos de identidad visual mediante realidad aumentada y la facilidad de uso tanto para personas presentadoras como para personal técnico sin experiencia avanzada en tecnologías XR.

El piloto también permite analizar el impacto de este tipo de presentaciones inmersivas sobre la atención y la participación del público, así como la posibilidad de extender esta tecnología a otros espacios municipales.

"CON CAPACIDAD DE ESCALADO"

"Queremos comprobar cómo tecnologías emergentes como la realidad aumentada pueden mejorar la experiencia de las personas usuarias y aportar valor a infraestructuras estratégicas de la ciudad. Este tipo de proyectos nos ayudan a identificar soluciones con capacidad de escalado y aplicación en otros equipamientos municipales", ha insistido la concejala.

La propuesta incorpora elementos diferenciales respecto a otras soluciones existentes en el mercado, como el uso de realidad aumentada sin gafas en auditorios, la creación y gestión de contenidos mediante flujos de trabajo en la nube y una adaptación específica a espacios complejos desde el punto de vista de la iluminación y la visibilidad.

Además de la validación tecnológica, el proyecto generará retorno para la ciudad mediante formación especializada, informes de resultados, demostraciones institucionales y el uso gratuito del sistema durante seis meses, así como condiciones ventajosas para posibles implantaciones futuras.

Brainstorm Multimedia, empresa promotora del proyecto, cuenta con más de tres décadas de experiencia en el desarrollo de soluciones de gráficos 3D, realidad aumentada y producción virtual para clientes de todo el mundo, ha explicado el Ayuntamiento. Asimismo, ha apuntado que con Edison AR, esta la compañía ha evolucionado en las tecnologías XR aplicadas a eventos presenciales, actualmente en fase avanzada de desarrollo.