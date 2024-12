Valencia.- PSPV y Compromís abandonan la comisión municipal sobre la gestión de la dana "por la censura" de Catalá

El órgano aprueba con el sí del gobierno de PP y Vox su plan de trabajo, sin comparecencias políticas y sí de técnicos y entidades

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han decidido este miércoles, en la reunión de la comisión no permanente para el estudio y recuperación de las zonas afectadas por la dana en esta ciudad en la que se ha aprobado su plan de trabajo, abandonar este órgano y formar parte de los encuentro que lleve a cabo próximamente "por la censura" del ejecutivo que preside la alcaldesa María José Catalá.

En la reunión de esta tarde se ha aprobado el calendario de comparecencias de la comisión, en el que no figuran políticos y con el que asistirán técnicos y representantes de distintas entidades. Las comparecencias, de un total de 36 personas, se celebrarán el 7, el 13 y el 20 de enero próximo a las 9.30 horas para las personas externas y a las 17.00 horas para entidades, asociaciones e instituciones. El 10 de febrero se ha fijado como sesión de síntesis o de resumen.

Entre los comparecientes hay expertos de puertos, caminos, clima, geografía, geología, psicología, arquitectura; representantes de Modepran, Aemet, la Asociación de Vecinos, San Juan de Dios, Cermi, CEV, Confecomerç, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Junta de l'Albufera y Cruz Roja. Además, se cuenta con representantes del EMTRE y de servicios y entidades del consistorio como el Ciclo Integral del Agua, Limpieza, Mercavalencia, EMT, Visit Valencia, Policía Local, Bomberos.

Además, se ha decidido solicitar documentación al propio Ayuntamiento de València, a las confederaciones hidrográficas del Júcar, del Ebro y del Miño-Sil; a los ministerios de Transición Ecológica e Interior, a la Dirección General de Tráfico (DGT), a la Guardia Civil, a la Delegación del Gobierno, a la Generalitat y al Colegio Profesional de Ingenieros Canales y Puertos entre otras entidades y administraciones.

Desde la oposición, el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuán, ha considerado que "hay quien está intentado utilizar esta comisión para esquivar sus responsabilidades políticas y veremos si jurídicas" y ha señalado que la oposición "no va a participar en eso" ni en ser "coartada de una gestión negligente que ha costado vidas en la ciudad".

Así, Sanjuán ha destacado que los partidos que están fuera del ejecutivo local "no acudirán más a la comisión porque ha dejado de serlo". Ha censurado que el gobierno municipal ha sacado adelante "un plan de trabajo preestablecido". "No nos lo habían hecho llegar antes donde incluso nos decían a quién teníamos que pedir comparecer y qué documentación se nos permitía pedir y no", ha expuesto, además de censurar que el ejecutivo trate de "tapar la gestión negligente de la dana".

Compromís ha criticado que PP y Vox "censuren la investigación de la actuación del gobierno --de València-- el día de la catástrofe". Su portavoz, Papi Robles, ha preguntado "qué tienen que esconder para censurar que se investigue todo lo que ocurrió la noche del 29 de octubre y los días posteriores" y ha añadido que si la primera edil cree que "va a amordazar" a la oposición se engaña "muchísimo". "Continuaremos pidiendo toda la documentación necesaria donde haga falta. Al final, la justicia acabará dejando bien claro lo que ellos no".

"Esta tarde hemos podido constatar que Catalá tiene que esconder muchas cosas. Lo que ha intentado es traernos aquí para intentar aparentar que es transparente, pero la realidad es que ha impuesto la censura durante toda la reunión", ha añadido. Robles ha aseverado que "PP y Vox han intentado imponer un plan de trabajo para la comisión donde no se hablara absolutamente nada de la noche del 29 de octubre y los días posteriores" y ha considerado que se apunta "clarísimamente" hacia "una gestión terrorífica y negligente que se ha cobrado la vida de 17 personas" en la ciudad.

"HABLAR DE OTRAS COSAS"

"Lo que pretendían PP y Vox era arrastrarnos a hablar durante meses de otras cosas y no poder esclarecer las condiciones que se dieron esa noche, qué decisiones se tomaron, por qué no se activaron todos los protocolos de alerta, por qué no estaban movilizados ni ese día ni los posteriores todos los efectivos de policía y los bomberos", ha añadido la representante de Compromís.

Asimismo, ha asegurado, como también ha hecho el PSPV, que la comisión que se ha creado no respeta el acuerdo del pleno que dio paso a la constitución de este órgano para "estudiar e investigar qué ocurrió" el 29 de octubre y después. "Debía tener esas dos partes, una de análisis y otra de soluciones", ha apostillado. Desde el PSPV han lamentado que la comisión se centre en la reconstrucción y no en la investigación.

Sanjuán ha censurado que no se hayan aceptado comparecencias solicitadas por su grupo como la de la alcaldesa, en calidad de "directora del plan municipal frente al riesgo de inundaciones para explicar qué se hizo y que no", la del portavoz del PP y edil de Bomberos, Juan Carlos Caballero; y la del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

"HACIA LA HOSTILIDAD"

Desde el PP, Juan Carlos Caballero, ha lamentado que la oposición "se borre de la comisión" y ha asegurado que el plan de trabajo propuesto, que ha calificado de "riguroso, serio, responsable y centrado en dar solución a los vecinos que lo han perdido todo" está basado "en el acuerdo del pleno". "La oposición ha virado hacia el terreno de la hostilidad y el tacticismo político", ha afirmado, además de criticar que primen "intereses electorales".

"La izquierda venía con el discurso escrito de lo que iba a hacer en esta comisión y ha demostrado a los vecinos de la ciudad de Valencia y el área metropolitana que no tiene nada que aportar a la recuperación", ha asegurado Caballero.

Esta comisión no permanente está creada según lo dispuesto en los artículos 104.1, 105 y 106 del Reglamento Orgánico del Pleno, ha destacado el consistorio, que ha indicado que "responde a la necesidad de abordar de manera coordinada y eficiente los efectos devastadores causados por el episodio de lluvias torrenciales que impactó gravemente tanto a las pedanías del sur de la ciudad como a otros entornos estratégicos, incluyendo l'Albufera y las playas".

DOS BLOQUES

Habrá un bloque de comparecencias dedicado a expertos, con un tiempo máximo de exposición de 15 a 20 minutos; tres minutos por grupo político para hacer preguntas o pedir aclaraciones; y cinco minutos finales para el compareciente. A este se sumará otro bloque de entidades y asociaciones, con un tiempo de siete minutos cada una. En este caso, se dará a los grupos municipales un minuto para preguntas y aclaraciones y se cerrará con tres más para el compareciente.