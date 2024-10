Valenciaport participa en un proyecto internacional de mejora de protección de infraestructuras críticas de transporte

La entidad valenciana liderará el piloto español en un escenario de transporte multimodal de València a Zaragoza por ferrocarril

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Valenciaport participará en el proyecto internacional TRANSCEND para mejorar la protección de infraestructuras críticas de transporte. En concreto, liderará el piloto español relacionado con el despliegue de una Torre de Control (plataforma digital) en un escenario de transporte multimodal desde el Puerto de València hasta Zaragoza Logistics Center por ferrocarril.

El arranque del proyecto TRANSCEND 'Transport resilience against Cyber and Non-Cyber Events to prevent Network Disruption' tiene lugar entre este miércoles y jueves en Bolonia (Italia), según ha indicado la Autoridad Portuaria de Valencia en un comunicado.

En esta iniciativa participan 22 entidades de siete países de la Unión Europea (UE) y Canadá, con el objetivo final de dotar a los operadores de infraestructuras críticas de transporte de mercancías con un conjunto integrado de herramientas avanzadas, directrices y soluciones tecnológicas "para reducir el riesgo y mejorar la protección ante amenazas físicas, cibernéticas e híbridas".

El proyecto TRANSCEND, coordinado por el Instituto Luxemburgués de Ciencia y Tecnología y en el que participa la Fundación Valenciaport, cuenta con un presupuesto total de más de 5 millones de euros, cofinanciados por el programa Horizon Europe, y se desarrollará hasta agosto de 2027.

El concepto principal desarrollado en TRANSCEND es una Torre de Control modular, una plataforma digital con inteligencia empresarial integrada para monitorizar todo el servicio de transporte. Gracias a esta plataforma, se implementarán medidas operativas políticas y se monitorizarán continuamente amenazas y riesgos.

Al combinar múltiples flujos de datos recopilados de diversas fuentes, la plataforma proporcionará información para comprender mejor la situación actual, tener una mejor visibilidad de los riesgos potenciales y tomar decisiones adecuadas, así como hacer predicciones sobre el futuro basadas en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial.

La Fundación Valenciaport participará como usuario final del proyecto TRANSCEND, liderando el piloto español relacionado con el despliegue de la Torre de Control en un escenario de transporte multimodal desde el Puerto de València hasta Zaragoza Logistics Center por ferrocarril.

Además, se encargará del análisis de todos los riesgos y vulnerabilidades existentes, como tipo de control, sensores, base de datos y cooperación, tanto de los sistemas IT (ciberseguridad) como OT (seguridad física).

MEJORAR ASPECTOS DE SEGURIDAD

En el piloto se trabajará en un escenario para mejorar algunos aspectos de seguridad, como la colaboración e intercambio de información durante las operaciones de transporte, desde la descarga de un contenedor en el Puerto de València hasta su llegada a la terminal ferroviaria de Zaragoza.

Igualmente, lo hará en el planteamiento de un repositorio centralizado para la notificación de incidentes; la monitorización en tiempo real de los activos logísticos en terminales de contenedores y ferrocarril; la disponibilidad de los trenes de redes inalámbricas que deben protegerse para evitar intrusiones en los sistemas de la empresa; la necesidad de instalar equipos específicos para monitorizar la maquinaria, como sondas OT o un Network Access Controlador de acceso a la red (NAC); y el acceso físico a la terminal de contenedores y a los trenes, que pese a estar controlado, debe supervisarse en todo momento para impedir el acceso no autorizado.

Además de la Fundación Valenciaport y del Instituto Luxemburgués de Ciencia y Tecnología, el proyecto TRANSCEND cuenta con la participación de Fondazione Istituto Sui Trasporti e la Logistica; Fundacion Zaragoza Logistics Center; Netcompany-Intrasoft SA; European Network of Logistics Competence Centres; Universite du Luxembourg; Luxembourg House of Cybersecurity; Interporto Bologna Spa; o Gruber Logistics Spa.

Igualmente, participan Dba Pro Spa; Cargolux Airlines International SA; Cosco Shipping Ports (Spain) Terminals Slu; CSP Iberian Valencia Terminal Sausa; CSP Logitren, SA; Inlecom Commercial Pathways Companylimited; Haut-Commissariat à la Protection Nationale; Institut Luxembourgeois de Regulation; Ministerio del Interior (España); Mahart Container Center KFT; Egnatia Odos Ae; y Corporation de L'Ecole Polytechnique de Montre.