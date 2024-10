VDS abre sus puertas con más de 12.000 asistentes y un 65% más de participación internacional

Ayuntamiento y Consell resaltan que el evento convierte a València en "epicentro" de innovación, emprendimiento y talento

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de Valencia Digital Summit (VDS) ha arrancado este miércoles para convertir la ciudad en "epicentro de la innovación y el emprendimiento", con la participación de más de 2.500 startups y 12.000 profesionales asistentes.

Este miércoles por la mañana se ha celebrado la inauguración institucional, con la participación de la alcaldesa de València, Mª José Catalá; la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano; el CEO de Startup Valencia, Nacho Mas; la presidenta de EDEM Escuela de Empresarios, Hortensia Roig, y el diputado de Fondos Europeos, Administración Electrónica e Innovación de la Diputación de Valencia, Juan Ramón Adsuara.

El certamen, que se celebra este miércoles y jueves en la Ciutat de les Arts i les Ciències, ha batido su récord de asistentes internacionales al aumentar la participación internacional un 65% alcanzando. El 35% de los asistentes han venido de fuera de España, con más de 4.000 personas extranjeras procedentes de 110 países, según ha explicado la organización en un comunicado.

El evento organizado por Startup Valencia reúne a más de 700 inversores, 1.500 corporaciones y más de más de 2.500 startups. Más de 600 ponentes participan en su programa en siete escenarios.

El presidente de Startup Valencia ha destacado que VDS ha demostrado un año más su capacidad para atraer a los príncipales líderes tecnológicos y los fondos de inversión internacionales hacia la Comunidad Valenciana.

"Este evento internacional es único para establecer relaciones profesionales y conexiones de alto nivel. VDS cada año consigue mayor impacto económico y social y esto es gracias a que concentramos en Valencia talento internacional, capacidad inversora y a las mejores startups del mundo, convirtiendo a la ciudad en el epicentro del ecosistema tecnológico global.", ha apuntado.

"CONVERTIRSE EN CUNA DEL TALENTO

La alcaldesa de València ha resaltado, en declaraciones a los medios, que VDS es "un evento tecnológico mundial que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años" y se ha alzado como "uno de los eventos no solo de España, sino a nivel internacional, más importante sobre emprendimiento e innovación".

"Nosotros le hemos dado un buen impulso desde el Ayuntamiento de València, es una oportunidad para València a convertirse en la cuna del talento. Estamos apostando muchísimo por el distrito digital y por todo el complejo que conforma La Marina, La Harinera, Las Naves y nuestras universidades, que son cuna de talento y desde siempre han estado impulsando esta iniciativa emprendedora, pero que hoy desde luego lo hacen con el pulmón y el respaldo de este evento", ha agregado.

María José Catalá ha aprovechado su intervención para anunciar la creación de una aceleradora de talento digital orientada a mujeres junto a Startup Valencia y ha resaltado la estrategia del Ayuntamiento para atraer inversiones y capital privado. Según ha destacado, por cada euro invertido por la administración pública se consigue una media de tres euros en inversión privada.

La alcaldesa ha hecho entrega a Hortensia Roig del premio honorífico 'VDS Ciudad de Valencia', en reconocimiento a su labor de promoción del liderazgo y el espíritu emprendedor en la Marina de Empresas. Catalá le ha agradecido el impulso de EDEM "al talento emprendedor y a la generación de empresarios líderes".

Por su parte, la consellera de Hacienda, en declaraciones a los medios, ha remarcado que durante VDS "Valencia se convierte en epicentro de la innovación, del emprendedurismo y de una captación de talento que representa lo que la ciudad de Valencia y la comunidad valenciana quieren para el futuro de todos los ciudadanos".

Merino ha subrayado la apuesta "firme" del Consell por "apoyar a todas aquellas empresas que, a partir de una idea, deciden dar un paso más y emprender un camino de riesgo y de valentía".

Con eventos como Valencia Digital Summit, se pone de manifiesto "todo el potencial que tiene esta tierra, que desde la Conselleria y el Institut Valencià de Finances apoyamos firmemente con diferentes líneas de crédito que ayudan a las empresas emergentes, y también las que están más consolidadas, a seguir adelante con sus proyectos que llegan a tener frutos como los que podemos ver estos días aquí".

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Entre este miércoles y jueves, VDS contará con ponencias de más de 600 personas, entre dirigentes de compañías multinacionales, expertos y "gurús tecnológicos" que, bajo el lema 'Embracing evolution: Invest in the leaders of tomorrow', analizan cómo la actual revolución tecnológica está impactando en la sociedad.

Esta edición de VDS ha apostado por analizar los retos y oportunidades de la inteligencia artificial. Una de las principales ponentes sobre ha sido Randi Zuckerberg. La Fundadora y CEO de Zuckerberg Media y HUG ha hablado sobre los pros y los contras del uso generalizado de la IA y ha ofrecido una guía completa sobre cómo aprovechar las herramientas de IA para impulsarse a uno mismo y a la empresa hacia el futuro.

Otro de los grandes temas que se ha abordado es la expansión internacional de las startups con el foco puesto en el mercado americano.

Además, el encuentro acoge foros temáticos como el Port Entrepreneurship International Congress, un espacio dedicado para videojuegos y un Tech Center, impulsado por la Generalitat junto con las universidades valencianas, donde interactuar con robots y otras tecnologías avanzadas. Por otro lado, las 20 finalistas de la VDS Startup Competition presentarán sus proyectos.

El evento seguirá este jueves con ponencias como la de Steve Chen, cofundador de YouTube que compartirá sus conocimientos y experiencias como creador de uno de los sitios web más visitados del mundo, y el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch. El príncipe de Holanda y enviado especial de la entidad Techleap, Constantijn van Oranje, dará claves sobre cómo atraer el mejor talento para la innovación a través de la inclusión.