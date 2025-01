El vecindario de Benicalap exige que se elabore un Plan de Movilidad "riguroso" ante el futuro Nou Mestalla

Piden que se tomen "medidas oportunas" contra el ruido y denuncian la "contradicción" que supone en el barrio: "Será una auténtica locura"

VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vecindario del barrio valenciano de Benicalap ha denunciado que "no se tienen en cuenta las dimensiones" de los "impactos" del estadio Nou Mestalla del Valencia CF, cuyas obras se ha reanudado este viernes y que permanecían paralizadas desde hace 16 años. Por ello, han exigido a las autoridades que se elabore un Plan de Movilidad "riguroso" que palíe los efectos que suponen los usos deportivos y de ocio programados para el estadio.

Así lo ha manifestado el vicepresidente de la Associació Veïnal de Benicalap-Entrecamins, Juan Antonio Caballero, en declaraciones a los medios frente a las obras del Nou Mestalla, donde desde este viernes por la mañana el club 'blanquinegre' ha puesto en marcha las labores para culminar "de forma definitiva" un espacio que prevén se convertirá en referencia a nivel deportivo, de ocio y entretenimiento y cuya terminación está prevista para el verano de 2027.

"Produce una aglomeración enorme de gente. El principal problema que hay en el barrio, ya sin el estadio, es el aparcamiento y hay que añadir el ruido. Lo de Mestalla va a ser pequeño comparado con lo que se producirá aquí. Será una auténtica locura", ha criticado.

Caballero ha negado que el estadio esté "acondicionado" para que el ruido no salga del recinto. "No es una sala de conciertos. Además, con este nuevo diseño tan moderno, que dicen que es mediterráneo, cuando es el más pobre de todos los que han presentado, pues obviamente no va a haber un sistema de detención de la contaminación acústica, sino lo que va a haber es una permeabilidad absoluta del ruido", ha criticado.

De este modo, ha lamentado que el vecindario de la zona "se va a dar cuenta de la barbaridad que supone tener durante dos o tres horas un escándalo constante". Al pasar de un estadio de 49.000 espectadores a uno de 70.000, el vicepresidente de la asociación vecinal ha señalado que "esos 70.000 espectadores acuden de muchos sitios, no solamente de València, por tanto van a colapsar no solo los barrios, sino la centralidad de la ciudad".

Por ello, ha pedido un Plan de Movilidad "muy riguroso" basado en "que no haya vehículos privados que se acerquen al campo de fútbol y que lo que haya sea un transporte público eficiente y muy rápido". "De lo contrario va a ser un problemón de mucho cuidado", ha alertado.

"Las autoridades han de entender que no puede ser que haya esa contradicción, es decir, que mucha gente tiene derecho a pasarlo bien, pero el descanso de la gente y la vida cotidiana no se puede ver alterada hasta grados extremos", ha expuesto.

EL POLIDEPORTIVO, "LA ÚNICA COMPENSACIÓN"

El vicepresidente de la Associació Veïnal de Benicalap-Entrecamins ha destacado que insistirán "constantemente" para "conseguir ese Plan de Movilidad, que si hay contaminación acústica se tomen las medidas oportunas y que el polideportivo se termine". A su vez, ha tildado las obras inacabadas como "una vergüenza, no solo para el barrio sino para la ciudad, que se tiene que acabar ya".

En la misma línea, el tesorero de la asociación, Vicente Guigó, ha defendido que el polideportivo es "fundamental". "Es la única compensación que tenemos en el barrio. Según hemos sabido hasta ahora, en la anterior corporación ya nos dijeron que primero el polideportivo y después el campo. Pero el campo estaba paralizado y el polideportivo también. Esperamos que sea cierto lo que nos dijeron y que el Valencia CF comunique los plazos de ejecución de las obras. Primero el polideportivo y después el campo, o a la vez, y si no es así, se va a manifestar el barrio", ha aseverado.

Asimismo, ha señalado que el vecindario rechaza esta ubicación del estadio. "No es que estemos muy de acuerdo con que el campo esté en Benicalap, pero una vez aquí, pues tendrán que terminarlo. Ante el follón de cualquier día de fútbol, el barrio no está preparado, y ni muchísimo menos para acoger 70.000 espectadores", ha reprochado.

"AQUÍ NO IBA UN CAMPO DE FÚTBOL"

En este sentido, la vecina Amparo Flores, cuya vivienda está cerca del Nou Mestalla, ha reconocido, en declaraciones a Europa Press, que siente "un poco de miedo por el jaleo que crean los equipos en los días de partido y lo que esto pueda generar en el barrio". No obstante, se ha mostrado positiva: "Esperemos que todo vuelva a la normalidad y a generar puestos de trabajo, que se revalorice todo y que sea un barrio próspero".

Flores ha subrayado que en Benicalap hay "muchas obras inacabadas y muchísimos bajos que se cerraron en su día", desde el año 2007 cuando se anunció la construcción del estadio, momento en el que "se compraron muchos bajos". Pero el estadio de fútbol no es la única infraestructura en construcción, ya que el vecindario espera el polideportivo municipal se haga realidad.

Otra de las vecinas, que tiene su residencia en Benicalap durante más de 50 años, ha censurado que "aquí no iba un campo de fútbol, sino un polideportivo y un parque". "Esto era zona verde y ahora nos plantan esto, y encima durante muchos años parado. ¿Compensa aquí, en mitad del barrio?", ha inquirido.

"Si es verdad que van a reanudar las obras, bien. Porque hasta ahora para lo único que había servido el estadio es para que perdieran la vida cuatro personas, que murieron en las obras", ha lamentado al recordar el fallecimiento de cuatro operadores en un accidente laboral que ocurrió en 2011.