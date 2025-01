Los Verdes europeos instan a asumir responsabilidades por la dana: "Los políticos han dejado a la gente de lado"

Piden investigar lo ocurrido en Valencia y reclaman que lleguen los fondos para reconstruir "mejor" y poder adaptarse al cambio climático

El copresidente del grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea (Greens/EFA), Bas Eickhout, ha instado a asumir responsabilidades políticas por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre porque, a su juicio, "ha fallado antes, durante y está fallando después" y ha considerado que la falta de asunción de estas significa "confesar que has sido negligente". "Si yo fuera el 'president' de la Generalitat, creo que lo que tendría que hacer es dimitir", ha sostenido.

Al mismo tiempo, ha pedido aprender de los errores cometidos, ha lamentado que los políticos "han dejado a la gente de lado" y ha pedido investigar "quién era el responsable de qué" y "qué se puede mejorar la próxima vez", pero "sin politizar" porque esto "no es una cuestión de derechas o izquierdas". "Es normal cometer errores, pero lo que no lo es es no asumir responsabilidades", ha asegurado.

De este modo lo ha manifestado, en atención a medios tras una reunión de eurodiputados del grupo Greens/EFA con Compromís este jueves en Les Corts para abordar la situación tras la dana del pasado 29 de octubre, en el marco de la visita de estos representantes a la provincia de Valencia para analizar sobre el terreno posibles medidas preventivas a implementar.

"Se ha de estudiar lo que ha pasado, porque había una directiva europea muy clara que explica lo que hay que hacer en situaciones de inundación, y eso no se ha tenido en cuenta por la persona que era responsable de la Generalitat, que desconocía prácticamente todo eso. Lo más importante es una comisión de investigación", ha expuesto.

Eickhout ha asegurado que todo lo que han visto durante estos días en las zonas afectadas por la dana "ha sido realmente deprimente" y ha indicado que han podido comprobar "la magnitud del desastre" pero también "la falta de asunción de una responsabilidad política" en la gestión de la emergencia. "No sé si puede ser que sea mi cultura de los Países Bajos, pero con una catástrofe tan grande es normal cometer errores", ha expuesto, aunque ha matizado que lo que "no puede ser es no asumir responsabilidad política", algo que no se ha hecho, ha remarcado.

"Teníamos la información, los datos, sabíamos que siempre han habido inundaciones y que las continuarán habiendo, las predicciones estaban. Escuché que venía una dana, no sabía exactamente dónde iba a llegar, pero que había una dana era seguro", ha señalado Eickhout, que ha cuestionado "la falta de respuesta no sólo ese día, sino también los siguientes".

Hacia el futuro, ha advertido de que el cambio climático "agravará todas estas situaciones" como la dana, que no serán "situaciones extrañas", y ha emplazado a estar "más preparados para todo esto". En esta línea, ha cargado contra aquellos que "dicen que la solución es asfaltar el medio ambiente y crear autovías del infierno" y ha apostado por "dar espacio a los ríos y no construir en zonas inundables". "Hay gente que ni tan solo sabe que sus viviendas están en estas zonas", ha lamentado.

Así, ha subrayado la importancia de reconstruir "mejor" y teniendo en cuenta el cambio climático, para lo que ha reconocido la necesidad de contar con fondos para la regeneración: "Es importante que el pueblo valenciano pueda recibir la ayuda, no solo para solucionar la situación de ahora, sino también pensando en lo que se debe hacer en el futuro, porque se tiene que adaptar para el cambio climático de mañana".

"La gente se merece unos políticos que asuman responsabilidades y que gestionen mejor, los políticos han dejado a la gente de lado", ha lamentado. Al respecto, ha admitido que la vida de las personas "no mejorará por que un político decida dimitir", pero ha considerado necesario que los representantes públicos "tengan la confianza de la ciudadanía".

Por su parte, el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha denunciado que el mecanismo de ayuda y rescate europeo "no se pidió hasta el día 8 de noviembre", semana y media tras la dana, algo "intolerable", y ha asegurado que él mismo, "un eurodiputado que no tiene responsabilidades de gobierno", ha estado en contacto con la comisaria de respuesta a las emergencias para solicitarlo.

En esta línea, ha argumentado que "no solo hay que exigir responsabilidades", sino también "continuar aprendiendo y haciendo que se reconstruya mejor y que todos los fondos que lleguen vayan para adaptarnos y proteger a las personas".

Marzà ha apostado por "alzar la voz del pueblo valenciano" en el Parlamento Europeo, algo que ha defendido que desde su grupo han planteado en la eurocámara con el fin de forzar un posicionamiento "en apoyo a las personas afectadas" y de que se "hagan efectivos los diferentes fondos y mecanismos para ayudar" y para "prevenir y proteger a las personas y evitar volver a exponerlas otra vez a la misma situación".

Así, ha incidido en que estos fondos se dediquen a la reconstrucción de las localidades afectadas en un contexto de una gestión del territorio "que no está adaptada al cambio climático" y de las emergencias "que no ha sido efectiva porque tampoco lo está".

En este marco, ha valorado el trabajo de Compromís en Les Corts Valencianes "liderando la oposición" y "plantando cara" a un Consell "negligente" que "no está protegiendo a los valencianos", al tiempo que ha apostado por "alinear las posiciones entre lo que hacemos en el Parlamento Europeo y lo que se está haciendo aquí" en la Comunitat Valenciana.

Finalmente, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha agradecido la presencia de los eurodiputados en Valencia para conocer "la magnitud de esta catástrofe" y ha subrayado: "Cuando conoces una tierra, comienzas a quererla, y ellos ayer y hoy han visitado la zona afectada, se han reunido con nosotros para saber cuál es la situación y para saber lo que pueden hacer en el Parlamento Europeo, que es coordinar y ayudar a que lleguen ayudas a todos los afectados con la mayor urgencia posible. Y también para dar una dimensión europea a una tragedia que se ha producido y cómo se ha gestionado".

En este sentido, ha considerado también importante que Europa "sepa la negligencia y la incompetencia" vivida en Valencia durante estos días y, sobre todo, "vigilar que los fondos que llegan se utilicen de manera absolutamente correcta y no para ayudar a empresas vinculadas en otros momentos a algunos partidos y campañas electorales", en alusión al PP.