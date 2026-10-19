El Verger (Alicante) suspende clases y actividades este martes ante los posibles daños causados por la dana

Imagen de una de las zonas afectadas por la dana Adam - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Verger (Alicante) ha informado de la suspensión de clases en el CEIP Segària y en la Escuela Infantil Municipal para este martes, así como de todas las actividades culturales y deportivas de la localidad, como medida preventiva ante los posibles daños ocasionados por la dana Adam.

Así lo ha informado en redes sociales el consistorio de este municipio de la comarca de la Marina Alta, que se ha visto afectado por fuertes lluvias e inundaciones a consecuencia del temporal.

"Los servicios técnicos municipales revisarán las instalaciones para comprobar su estado y garantizar la seguridad antes de retomar la actividad habitual", ha señalado, al tiempo que ha apuntado: "Agradecemos la comprensión y colaboración de toda la ciudadanía".