Un viaje inmersivo al antiguo Egipto de la mano de 'Tutankamon', en la nueva programación de Bombas Gens

El centro de arte digital busca consolidarse en el ecosistema cultural valenciano con esta propuesta y colaboraciones con festivales

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals propondrá este mes de noviembre un viaje inmersivo al antiguo Egipto con 'Tutankamon', la exposición digital más vista de España, que toma el descubrimiento de la tumba del faraón como hilo conductor para acercar la civilización egipcia al espectador a través de la realidad virtual, el metaverso, la inteligencia artificial y reproducciones de piezas arqueológicas.

La vicepresidenta de Bombas Gens, Susana Lloret, ha resaltado que Bombas Gens continúa en su objetivo de "generar cultura y mantener un centro abierto a tantos públicos como sea posible". Esta es la premisa de la nueva programación que ha presentado en rueda de prensa junto al director del centro de artes digitales, Artur Duart, y el director artístico del centro, Jordi Sellas.

Según han explicado sus responsables, el centro de arte digital seguirá así apostanto por las experiencias inmersivas, combinado con colaboraciones con festivales de la ciudad y otras propuestas de cultura local, para intentar consolidarse como un centro de referencia de la ciudad, ocho meses después de que iniciara su nueva andadura unida a las nuevas tecnologías y tras la "fantástica" acogida de su 'Dalí Cibernético', con 75.000 asistentes.

'Tutankamon' llegará a València el 20 de noviembre tras haber logrado 1,2 millones de visitantes a su paso por Sao Paulo, Viena, Munich, Stuttgart, Hamburgo, Curitiba, Madrid y Barcelona. "Esta exposición inmersiva es una de las más grandes producciones que hemos realizado y ha tenido un impacto a nivel mundial espectacular", ha destacado Jordi Sellas.

Es una coproducción de Layers of Reality, Som Produce y Stardust International, estrenada en el centro de artes Matadero de Madrid en noviembre de 2022, coincidiendo con el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamon. Sus 2500 m2 la convierten en la mayor exposición digital sobre el Antiguo Egipto y ha recibido tres premios en la 44ª edición de los Telly Awards.

FILOSOFÍA Y MITOLOGÍA EN LA VIDA Y LA MUERTE

El director artístico ha resaltado que esta propuesta va más allá del descubrimiento de la tumba por parte de Howard Carter en 1922 y "nos adentra en la filosofía y mitología" de una civilización "con una capacidad científica y constructiva increíble".

Junto a un espacio expositivo con piezas arqueológicas que permitirán entender la cultura y contexto de la época, Bombas Gens presenta una sala de realidad virtual 360º en la que "vivir en primera persona" el viaje que los egiptos creían que emprendían después de su muerte.

A través de sus espacios de inteligencia artificial y del espacio de metaverso "más grande de Europa", con tecnología que "hace dos años ni existía", el público también podrá situarse en el momento en el que Howard Carter descubrió la tumba en el Valle de los Reyes, acompañarlo por los pasadizos over cómo escribía en su dietario en el campamento al final del día.

Con una curaduría a cargo del historiador y periodista especializado en la cultura egipcia Nacho Ares, 'Tutankamon' cuenta con el sello de calidad del Grand Egyptian Museum de El Cairo y fue elegida para exhibirse en el famoso museo de la capital egipcia que alberga las piezas reales del tesoro de Tutankamón.

'Tutankamon' ha contado también con la colaboración del estudio creativo Sila Sveta para realizar su película inmersiva y la película de realidad virtual 360º, conocido por crear, entre otros, el espectáculo del Mundial de Qatar.

En palabras de Artur Duart, "València no tiene un museo egipcio, pero es lo suficientemente importante para que se pueda incorporar al centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón". Las entradas saldrán a la venta el 16 octubre y este jueves se abre la lista de espera para reservas.

EN PRODUCCIÓN

Paralelamente, Layers of Reality continúa trabajando en las dos producciones propias desarrolladas específicamente pars Bombas Gens y que avanzó el pasado mes de febrero: 'La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol' y 'València Memòria Fotogràfica'.

Sobre el hecho de que aún no se concrete la fecha de estreno de estas producciones y de la de Frida Kahlo, que también fue anunciada, el director artístico ha subrayado que Bombas Gens está concebida como un "laboratorio" en el que "utilizar tecnologías y herramientas que nadie ha hecho antes", con "liberdad de tiempo" para programar cuando estén listas las producciones, en cuyo desarrollo se suele trabajar unos dos años, o dejar en cartel una propuesta 12 meses.

Así, consideran que no pueden "volver a atrás" presentado la exposición de Frida Kahlo tal y como se concibió en su estreno en 2021 sin incorporar novedades de vanguardia, en las que se está trabajando, para que "en Bombas Gens se vea algo que no has vsito en ningún otro sitio".

TRABAJAR CON LA CULTURA LOCAL

Dentro de su vocación de integrarse con la cultura local, el centro de arte digital colaborará en diferentes eventos de la ciudad. El centro ofrecerá el estreno de la película inmersiva 'Des/Composición' (Flores para Suzanne Clair) de la artista australiana afincada en València Lauren Moffatt, y se convierte en una de las sedes del Festival Volumens siendo escenario del estreno de las instalaciones 'Verge' de Radiante Light Art Studio e Iván Llopis, y 'Forces' de Vitamin, y del concierto en directo de d_o_ppelgaenger (David Ortolá), entre otras actividades.

Bombas Gens también participará en Open House Valencia, con una charla-coloquio entre Lauren Moffatt y el arquitecto Rubén Muedra, y visitas guiadas al entorno patrimonial y las naves.

A pocos meses de empezar el nuevo año, Bombas Gens Centre d'Arts Digitals prepara ya su programación para el 2025 en la que ofrecerá las Media Server Sessions, programa permanente que presenta las mejores propuestas de artes digitales de nueva creación con artistas locales, nacionales e internacionales y colaborará con iniciativas como FESTIN, el festival de arte y gastronomía, el Festival 10 sentidos, y LABA Valencia, entre otros.

Por otro lado, Bombas Gens ha anunciado la incorporación al proyecto de Mónica Pérez Blanquer como nueva directora de operaciones.