Viejas señales de tráfico se transforman en clásicos del cine en la exposición 'Flashback' de Ximo Amigó

El artista recorre sus "recuerdos cinematográficos" en el Museo de la Ciudad

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista valenciano Ximo Amigó ha rescatado señales de tráfico usadas para plasmar sobre ellas sus "recuerdos cinematográficos", empezando por aquel King Kong que no le dejaban ver porque era demasiado pequeño, recorriendo aquellas películas que han marcado sus días de estudiante y dibujando así unas memorias a base de largometrajes.

El resultado es la exposición 'Flashback', organizada por la Fundación Chirivella Soriano y el Ayuntamiento de València, que se puede visitar a partir de este viernes y hasta el 6 de enero en el Museo de la Ciudad. La muestra se ha presentado este jueves en una rueda de prensa con el artista, el concejal de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, y el presidente de la Fundación Chirivella Soriano, Manuel Chirivella.

Amigó ha explicado, en la presentación de esta muestra, que tanto 'Flashback' como sus anteriores exposiciones hablan de sus experiencias vividas. Visitando chatarrerías y colaborando con Industrias Saludes, el artista ha recopilado a lo largo de un "intenso" año señales de tráfico usadas que le han evocado a las películas de su vida y le han servido de lienzo.

"Son mis recuerdos cinematográficos desde el primero, que fue King Kong, representado aquí de manera muy especial. Es la primera película que recuerdo no haber visto porque mi madre no me dejó verla, era muy pequeño y dijo que tendría pesadillas", ha relatado.

Amigó rememora "la fiesta de ir al cine" de pequeño con sus padres, "ver en la época del Cinemasope películas como '¿Qué me pasa, doctor?' (1972) o 'El hombre de una tierra salvaje' (1971)'.

UNA SEÑAL ADAPTADA A CADA HISTORIA

También se cuela en la exposición una película más reciente. Un día le llamaron para decirle que podía recoger señales en un tramo de carretera y se topó con un cartel que rezaba 'Camino a Llíria'. Según ha explicado, aquello le llevó inmediatamente a pensar en 'Camino a Perdición' (2002).

"El proceso ha sido muy costoso para realizar estas piezas, entrando en la fábrica y saliendo. Cada una es un mundo a la hora de realizar el proceso de adaptación, lo que ha hecho que fuera un poco más lento", ha destacado.

Por ejemplo, "a la hora de trabajar una pieza como la de 'Aguirre y la cólera de Dios' (1972), con lo trágico que fue el rodaje, yo no puedo trabajar ese personaje y hablar de esa película en un soporte recién salido de la fábrica. Tengo que trabajar con un soporte en el que el tiempo haya pintado y esté aliado, de la misma manera que no puedo utilizar para Ava Gardner una señal ferroviaria destrozada", ha comentado Amigó.

Otras seis películas están presentes a través de sus bandas sonoras, con unos códigos QR que el visitante puede escanear para escuchar acompañando su recorrido. La exposición incluye además un cortometraje con fragmentos de otros clásicos del cine.

El concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha aportado una anécdota a la presentación sobre las señales de tráfico empleadas como lienzo y facilitadas por la empresa Industrias Saludes: en los años 20 y 30 se dedicaba a la fabricación de proyectores cinematográficos para niños y se produjeron películas de animación para ellos, como recogía la exposición del MuVIM 'Pioneros de la animación valenciana'.

EL CINE Y LA MEMORIA DE LA HISTORIA PERSONAL

Manuel Chirivella ha resaltado que "el cine es la relación hecha de imágenes en movimiento de una determinada historia, y en cuanto a historia, es la memoria de esas mismas imágenes. Por tanto, el ejercicio de memoria de cada espectador consistirá en constatar el placer que le propone recordar imágenes, secuencias o escenas de películas que, por alguna razón, se han convertido en hitos de su propia historia personal".

"El cine instaura un proceso de construcción de sentido de la memoria. Produce un efecto de reconocimiento y proporciona un modelo de reflexión estético e ideológico. En ese proceso de clasificación de recuerdos a través de su pintura, Ximo Amigó utiliza señales de tráfico que, por definición, encerraban en su momento un mandato imperativo que ahora, tras un nuevo contenido pictórico y su deterioro temporal y meteorológico, en sutil paradoja, se torna en imágenes representativas de sueños cinematográficos del artista. Lo imperativo deviene en onírico tras la intervención del arte", ha añadido.

UN EMOTIVO RECUERDO PARA MARISA JIMÉNEZ

El director de la Fundación Chirivella Soriano ha explicado que la idea de 'Flashback' surgió cuando recibió una de la galerista y divulgadora cultural Marisa Jiménez para invitarle a ver la exposición 'Señas de identidad' que protagonizó Amigó el año pasado en la sala de Fundación Bancaja en Sagunt (Valencia).

Allí, una pieza dedicada a la película 'Moby Dick' (1956) dio lugar a una conversación sobre continuar ese camino en una serie de pieza. Un proceso del que Marisa Jiménez ha formado parte acompañando también en los últimos días para el montaje de la exposición, hasta que el lunes el equipo recibió el aviso de que había fallecido de forma repentina.

Por ello, en la presentación de este jueves se le ha dedicado un emotivo aplauso a Marisa Jiménez, "persona clave en la difusión de arte contemporáneo de la ciudad", que dirigió durante muchos años la Galería Nave (antes Theo).

Ximo Amigó (Bonrepós i Mirambell, València, 1965) es licenciado por la facultad de Bellas Artes de San Carlos. A lo largo de su carrera ha realizado más de cuarenta exposiciones individuales, tanto en galerías de arte como en instituciones y fundaciones, y ha participado en ferias de referencia como Arco o Kassel. El artista ha sido reconocido con galardones como el Premio Fundación Bancaja de Pintura y Escultura o el Premio ABC de pintura y fotografía, entre otros