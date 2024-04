Viggo Mortensen, sobre el oficio de director: "Mis cintas son una manera de digerir y plasmar todo lo que he vivido"

El director preestrena en València 'Hasta el fin del mundo', un wéstern protagonizado por una mujer con "una fuerza interior poco ordinaria"



VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Viggo Mortensen (Nueva York, 1958) ha presentado este lunes en los Cines Lys de València su segunda película como director, 'Hasta el fin del mundo', un wéstern que pone en el centro a una mujer "valiente" e "independiente" con "una fuerza interior poco ordinaria" en un tiempo en el que "no era común".

El realizador, que ha remarcado que sus cintas son "una manera de digerir y plasmar todo lo vivido", ha explicado que el personaje principal de su nuevo trabajo "demuestra que el perdón es mucho más importante que la venganza o la violencia: es el ingrediente más importante en una relación de amor".

Así se ha manifestado Mortensen en rueda de prensa, tras la proyección de la película, que se estrena el 10 de mayo, y que ha dirigido, protagonizado, escrito, además de ayudar en la composición de la banda sonora. Así, el film narra la relación de Vivvienne Le Coudy (Vicky Krieps), quien se embarca en una relación con un inmigrante danés llamado Holger Olsen (Viggo Mortensen) en tiempos de la guerra civil de Estados Unidos.

El artista ha apuntado que empezó a escribir 'Hasta el fin del mundo' en "el tiempo de encierro, en pandemia", cuando le vino a la mente la primera imagen de la historia: "Una niña que está en el bosque, soñando e imaginándose cosas". Asimismo, ha subrayado que ha realizado un wéstern porque le parecía "un buen contraste" con "una historia de una mujer valiente que intenta abrirse fronteras ella misma". "Colocar la historia de esta mujer en un momento histórico y en un lugar donde la sociedad estaba completamente dominada por unos pocos hombres me parecía un buen contraste", ha indicado.

Mortensen ha manifestado que tanto su primera película, 'Un hombre solo', como esta, giran en torno a la "imagen que tiene de su madre". "Las dos películas son ficciones, obviamente, pero hay una cierta exploración de lo que recuerdo como la dinámica entre mi padre y mi madre, que es lo que se puede ver desde el punto de vista del niño", ha sostenido.

La cinta es "un recuerdo de cómo nos sentimos en nuestra familia, nuestra infancia y lo que pienso de ello. Una fusión entre mis padres y mi crianza, una manera de digerir, reflexionar y plasmar todo lo que he vivido en mí", ha continuado.

El director ha insistido en que su nueva película "no gira en torno a una idea fija" sino en "hechos" en "cosas que pasan", puesto que "cuando ruedas, no ruedas una idea sino hechos". "Los actores no pueden actuar una idea ni un concepto, pero sí sentimientos y formas de expresarse. Supongo que todo lo que he vivido, desde mi infancia hasta ahora, y todas las películas que he visto, y toda la gente que he visto dirigir, fotografiar y actuar en películas, me han influido", ha añadido.

Respecto a la actriz principal, Vicky Krieps, Mortensen ha recalcado que "hizo más de lo que hubiera podido soñar", y ha añadido que "cuando aceptó el papel supo que tenía la oportunidad y que sería posible hacer una buena película con una mujer fuerte independiente". Además, ha hecho hincapié en que su "muy buena actuación" ayudó a "todos los demás, especialmente al villano de la película, con el que comparten escenas donde transmiten mucho sin trabajar muchas palabras sino con el silencio".

Y ha expresado que el equipo de rodaje "ha hecho todo lo posible para contar la historia". "El cine reúne a gente con muchos talentos distintos y lo ideal es que todos se sientan parte de un equipo. Yo hago la música, pero no lo hago solo, tengo que trabajarlo con los músicos y evoluciona. Todas las facetas y todo lo que he realizado ha sido colectivo", ha desarrollado.

WÉSTERN CLÁSICO

"Antes de rodar esta película vi todos los wésterns que había visto en mi infancia y en mi adolescencia, y muchos más. Vi todo lo que pude. La gran mayoría, como en cualquier género, son bastante malas, pero después hay un cinco por ciento que son obras importantes, con un poder poético y una profundidad que te hacen reflexionar", ha comentado.

Por ello, esta historia "cumple con ciertas normas del wéstern clásico, por ejemplo, con la fotografía que es aparentemente simple, aunque no es simple de hacer: quería ver a personajes, paisajes y detalles de una forma que no llamaran la atención innecesariamente".

Así, ha insistido en que se ha realizado "un trabajo largo y profundo" con el "vestuario, arte, fotografía y utilería" con los que "tratan de ser correctos históricamente y respetar el género", aunque con la "gran diferencia" de que "hay una mujer en el centro".