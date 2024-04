Vithas Castellón y la Fundación Síndrome de Down firman un convenio de colaboración

CASTELLÓ, 16 Abr. (EURPA PRESS) - -

Vithas Castellón y la Fundación Síndrome Down Castellón han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de apoyar y mejorar la plena inclusión de personas con síndrome Down y/o discapacidad intelectual, en el entorno laboral, así como hacer partícipe a los empleados de Vithas Castellón en las distintas acciones de sensibilidad y voluntariado, organizadas por la fundación.

Una de las líneas en las que se va a trabajar es en el fomento de la contratación de personal de la Fundación Síndrome Down Castellón por parte del hospital. De hecho, este mes de abril, Vithas Castellón contará con la incorporación de un joven con discapacidad intelectual que va a realizar la Formación en Centros de Trabajo, en el departamento de administración. Esta acción forma parte del Programa Formativo de Cualificación Básica de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales de la Consellería de Educación.

En este sentido, Carolina Ballester, presidenta de la Fundación Síndrome de Down, ha asegurado que para ellos es un paso adelante que las entidades colaboren en visibilizar y dar posibilidades a las personas con síndrome de down o discapacidad intelectual y les integren en la sociedad tanto laboral como socialmente.

Por otra parte, Amparo Marzal, directora gerente de Vithas Castellón, ha insistido en que "hay que dar oportunidades para que las personas con síndrome de down desempeñen tareas, que mejorarán su calidad de vida, y además aportan una calidad humana tan necesaria en la sociedad". "Y no hemos de olvidar que las personas con síndrome de down forman parte de esta sociedad y, por lo tanto, debemos integrarles en ella", ha dicho.

ELI

Vithas Castellón siempre ha apoyado la inserción laboral de las personas con síndrome de down o discapacidad intelectual, y ejemplo de ello, han sido los ocho años en los que Elisabeth Ventura, una joven de cuarenta y dos años con discapacidad intelectual, ha desempeñado un "gran trabajo" en el departamento de documentación, a través del programa de Empleo Con Apoyo a la Fundación Síndrome de Down de Castellón.

"Eli hacía mucho más que trabajar, era una persona con una visión positiva de la vida, tenía un afán de superación que nos ha enseñado que quien quiere puede. Ella ha sido un rayo de luz para todos", ha comentado Tatiana Trillo, responsable del departamento de documentación. Eli, como todos la conocían, que falleció el pasado mes de noviembre, "ha sido una gran pérdida para todos, lo hemos sentido mucho y nunca la olvidaremos", ha añadido Marzal.

Los trabajadores que forman parte de Vithas Castellón podrán compartir su tiempo, intereses y experiencias con personas con síndrome de Down, en una acción anual que se organizará conjuntamente durante este año. Esta acción, 'Voluntariado corporativo', forma parte de las acciones acordadas y tiene como objetivo concienciar a los trabajadores y que los empleados puedan comprometerse socialmente.

Otras de las acciones en las que se va a trabajando, porque ya se hizo el año pasado, es apoyar el Taller 'Vida Independiente y Autonomía', con la realización de un taller de primeros auxilios en el hospital para las personas participantes. Asimismo, también se impartirá una sesión informativa de reanimación cardiopulmonar dirigida al personal técnico y voluntario de la Fundación y de la Asociación.