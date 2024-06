Vox pide anular el acuerdo de la Mesa por el que se puso la bandera LGTBI en Corts pero el PP asegura que se colgará

El PSPV acusa a Vox de "criminalizar" al colectivo LGTBI y Compromís lo considera una "provocación absurda" en el mes del Orgullo



VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox ha presentado un escrito ante la Mesa de Les Corts en el que piden anular el acuerdo de la Mesa que permitió colgar en la fachada del parlamento la bandera LGTBI el pasado 17 de mayo, Día contra la LGTBIfobia, y por la que se colgará el próximo 28 de junio, Día del Orgullo.

Sin embargo, sus socios en el Gobierno valenciano, el PP, ha defendido que la bandera "se colgará" y desde la oposición, PSPV y Compromís han calificado esta acción de una "criminalización" al colectivo y una "provocación absurda" en el mes del Orgullo.

El síndic de Vox, José María Llanos, considera que "vulnera" la Ley de Banderas --aunque no ha especificado qué artículo--; el artículo 14 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por ello, ha señalado que si la Mesa no acuerda anular la resolución (que salió adelante con el único voto en contra de la presidenta de la institución, Llanos Massó; los votos a favor del PP y las abstenciones de PSPV y Compromís) valorarán ir a los tribunales.

En una comparecencia, Llanos ha negado que esta proposición responda a que el grupo Vox sea "homófobo". "Quien defiende la igualdad de todos sin importar su condición sexual no puede resultar homófobo", ha señalado. Además, ha afirmado que la bandera LGTBI "no representa a todos los homosexuales" y ha señalado que a su grupo "solo le representan las banderas oficiales".

"Les Corts, que es la casa de todos los valencianos, debe abstenerse de colocar banderas, banderolas, pancartas o cualquier otra simbología no oficial en todas las fachadas de los edificios", ha aseverado.

La bandera LGTBI que se cuelga en Les Corts es una bandera arcoíris de seis franjas que se comenzó a situar en el Parlamento con motivo del Orgullo en 2016. Posteriormente, también se empezó a situar el Día internacional contra la LGTBIfobia. El emblema se comenzó a utilizar como símbolo del colectivo LGTBI a finales de los 70, cuando empezaron a tomar fuerza las manifestaciones del Orgullo, y en los últimos años se han popularizado diferentes versiones para visibilizar, entre otras, a las personas no binarias y racializadas.

"LA BANDERA SE VA A COLOCAR"

Los otros tres grupos se han posicionado en contra de esta petición de Vox. De hecho, el secretario general del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que "la bandera LGTBI se va a colocar en les Corts, tal y como se aprobó en su día por parte de la Mesa de esta institución".

El también portavoz adjunto del GPP ha señalado que "hay un acuerdo de la Mesa de Les Corts del pasado mes de abril donde se recoge que hay que colocar la bandera y ese acuerdo, aunque se lleve a reconsideración y vuelva a ser tratado, va a seguir adelante porque nuestra postura es la misma".

Pérez se ha mostrado convencido de que "no se comete ninguna ilegalidad y no está vulnerando ninguna ley por lucir, en la fachada y no en el lugar de las banderas oficiales, un emblema para reivindicar de manera simbólica la lucha de un colectivo".

De hecho, la ley de Banderas a la que ha aludido Llanos se limita a explicar en qué lugar deben ondear las banderas oficiales y el lugar que deben ocupar la española, la de la comunidad autónoma y la de otros estados. En Les Corts, la bandera española, la Senyera y la europea ondean en tres mástiles junto a la entrada principal, mientras que el emblema LGTBI se cuelga en la fachada.

Pérez ha señalado que "la posición del PP es clara y no admite dudas". "Somos el único grupo que no varía su postura nunca y que se mantiene firme: siempre hemos defendido y defenderemos los derechos del colectivo LGTBI". En este sentido, el dirigente popular ha recordado que "en el Patio Gótico del Palau de la Generalitat, sede de otra institución, ya está el cartel conmemorativo de "Orgull de Comunitat" con la bandera arcoíris".

"La postura del PP va a seguir siendo firme al respecto. La bandera LGTBI se va a colocar en les Corts con motivo del próximo 28 de junio, tal y como aprobó en su momento la Mesa de Les Corts", ha concluido.

"PROVOCACIÓN ABSURDA"

Por parte de la oposición, tanto PSPV como Compromís han considerado que existen motivaciones "homófobas" detrás de la propuesta de Vox. El PSPV-PSOE ha denunciado que el Consell de Carlos Mazón y de la extrema derecha "persigue a las personas que pertenecen al colectivo LGTBI, quienes están sufriendo un aumento preocupante de los delitos de odio y de las agresiones, según las estadísticas".

En ese sentido, asegura que Carlos Mazón y el Partido Popular "permiten los comportamientos y las declaraciones intolerantes de la extrema derecha contra el colectivo LGTBI porque están orgullosos de sus iniciativas".

La iniciativa que hoy presentaba Vox en Les Corts para prohibir colgar la bandera con motivo del Día del Orgullo es una prueba más de que "el gobierno de Carlos Mazón, de Susana Camarero y también de la extrema derecha está persiguiendo al colectivo LGTBI".

"Tampoco es de recibo que Mazón permita la persecución que hace su vicepresidenta, Susana Camarero, del colectivo LAMBDA, al que acusa de ser un chiringuito", ha añadido el síndic socialista, "se trata de comentarios idénticos a los que hemos escuchado anteriormente del portavoz de Vox, quien definió la bandera LGTBI como un trapo que no debería de estar en las instituciones".

Sobre la intención de eliminar la bandera LGTBI de las instituciones, Muñoz ha concluido que "esta conmemora la igualdad, el respeto y la inclusión, pero sobre todo define que cada uno puede amar a quien quiera sin que se le criminalice o juzgue". Por ello, "es un valor que hay que reivindicar" en estos momentos de persecución al colectivo y de aumento de agresiones.

Por parte de Compromís, Francesc Roig ha señalado que lo que ha hecho Llanos es una "provocación absurda" para conseguir "cuota de pantalla" durante el mes del Orgullo y ha calificado de "aberración" la propuesta.

Así, ha echado las culpas a Vox y al PP, ya que gracias a ellos "esta gente ocupa un lugar en el gobierno". Les ha reprochado, igualmente, que promuevan la "homofobia, transfobia y LGTBIfobia".

Además, ha criticado que tampoco van a participar del "pinkwashing" que considera que hace el PP con el Orgullo y les ha señalado que en el colgado de la bandera anterior estaban "solos" mientras que PSPV y Compromís estuvieron con las instituciones.