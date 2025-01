Vox pide crear un espacio en el cementerio de Alicante para bebés fallecidos antes de nacer o durante el parto

ALICANTE, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Alicante llevará el próximo pleno la propuesta de su partido de "destinar un espacio específico" en el cementerio municipal "para dar sepultura a aquellos bebés fallecidos antes del nacimiento o durante el parto".

La formación ha explicado, en un comunicado, que esta propuesta se enmarca "dentro de las políticas en defensa de la vida, como lo es también la recientemente estrenada Oficina de la Maternidad, propuesta por Vox y aceptada por el PP en las negociaciones presupuestarias de 2024" en el consistorio.

Al respecto, la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha indicado que "los padres alicantinos que han perdido a sus hijos antes de nacer necesitan para ellos un espacio de sepultura y reposo digno, para poder sobrellevar de la mejor manera posible el duelo gestacional y perinatal".

"Hablamos de personas, con independencia de que se haya producido el alumbramiento o no. Nuestro propósito es contribuir a aliviar el sufrimiento y el dolor de esos padres, facilitando el duelo de las familias que han sufrido el fallecimiento de su bebé, ayudando a cimentar la relación entre las familias y los niños no nacidos o fallecidos durante el parto", ha agregado Robledillo.

Para la portavoz de Vox en el Ayuntamiento es "muy importante" que "desde el Ayuntamiento se contribuya a garantizar la dignidad de bebés y sus familias".

"La defensa de la vida y la dignidad del ser humano deben ser los valores más importantes que defiendan los poderes públicos. El ser humano no nacido no es un residuo quirúrgico y, por tanto, sus restos no pueden ser tratados como tal", ha apuntado.

Robledillo ha afirmado que esta cuestión también la señala el Tribunal Constitucional (TC) "a través de una sentencia a un recurso de amparo donde determina que ya no se distingue entre si el bebé tiene más o menos de 180 días o pesa más o menos de 500 gramos".

"Esta medida ya se va a aplicar en otros ayuntamientos como el de Sevilla, donde la propuesta de nuestros compañeros recibió el apoyo del PP, contando incluso con las abstenciones de PSOE e IU-Podemos. Deseamos que el equipo de gobierno municipal inicie los trabajos a la mayor brevedad para el apoyo imprescindible que necesitan las familias", ha concluido la edil.