Vox vuelve a preguntar sobre el cartel del sexo anal y Oltra ironiza con que inviertan un "valioso tiempo" en el tema

Oltra: "Agradezco que aproveche una pregunta oral para hablar de sexo anal, siempre es mejor eso que una pregunta anal sobre sexo oral"

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha agradecido a la diputada de Vox Ángeles Criado que haya aprovechado una pregunta oral para volver a interpelar al Consell sobre un cartel de una campaña de salud sexual que hace referencia al sexo anal y que "utilice el valioso tiempo de los diputados en estas cosas".

"Le agradezco que aproveche una pregunta oral para hablar de sexo anal, siempre es mejor eso que aprovechar una pregunta anal para hablar de sexo oral", ha ironizado la vicepresidenta durante la sesión de control al Consell en Les Corts. La pregunta, en concreto, era "¿Cree que ha de ser una de las prioridades de Presidencia el gasto de dinero público en campañas de publicidad de sexo anal?".

La interpelación surge a raíz de una campaña de la entidad XarxaJoves.net --con apoyo del IVAJ-- de información sobre salud y seguridad sexual. En concreto, la diputada se ha referido a un cartel sobre sexo anal en el que aparecen un plátano y un donut y que ya generó que el 'president', Ximo Puig, respondiera a la síndica de Vox en la cámara que el sexo oral no era "obligatorio".

Criado ha aprovechado la pregunta sobre el cartel para introducir una crítica contra la propuesta de Compromís de imponer un impuesto a los productos azucarados y les ha propuesto sustituir el dibujo del donut por el del círculo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "El donuts es letal, el sexo anal, fundamental", ha puesto como nuevo lema del cartel, del que ha enseñado una versión editada. "No malgasten el dinero en chuminadas", ha agregado.

"Me fascina lo que pueda pasar en su cabeza. Me fascina y me aterra al mismo tiempo", le ha respondido Oltra, al tiempo que le ha agradecido el "pareado".

VACUNACIÓN

Previamente, durante la sesión de control, Puig había replicado a las críticas de la síndica de Vox, Ana Vega, sobre las políticas de emergencia climática exigiéndole que dejen claro si en su partido se han vacunado y ha instado a que lo hagan como "un ejercicio de humanidad".

"Esa es la manera de responder responsablemente a la pandemia", ha recalcado, y ha acusado a este grupo de "negacionismo climático" cuando es un fenómeno que, desde hace tiempo, nadie niega y solo "había un primo de alguien que lo dijo", en referencia a Rajoy. Desde Vox no han respondido a la pregunta del 'president'.