Weird Market confirma los 36 cortos a concurso y contará con 12 empresas en la jornada de recruitment

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 16º Weird Market ha confirmado los 36 cortometrajes de animación que formarán parte de su festival WFest, así como las 12 empresas participantes que asistirán a la jornada de recruitment. El certamen y la sesión dedicada al fomento del empleo en el sector "suponen dos de los elementos definitorios de este mercado de la animación, videojuegos y new media".

El festival se celebrará en la Filmoteca Valenciana (Edificio Rialto) con sesiones el 1, 2 y 3 de octubre; mientras que los encuentros entre cazatalentos y profesionales del sector se desarrollará en Las Naves a lo largo de la mañana del jueves 2 de octubre, según ha informado la organización en un comunicado.

El WFest presenta cada año "una completa selección de trabajos que atestiguan la fortaleza y creatividad" de esta industria a nivel mundial. En 2024, serán 11 producciones las que integren el concurso nacional y 25 lo harán en el internacional.

En el apartado nacional hay propuestas adultas junto a otras de corte más familiar, así como nombres consagrados y savia nueva. Autores como el ganador de un Goya Víctor Monigote o las parejas de directores Carlos F. De Vigo junto a Lorena Ares y Omar Al Abdul Razzak con Shira Ukrainitz (todos ellos nominados a los máximos reconocimientos del cine español) tendrán sus obras a competición.

Otros cineastas destacados en la sección oficial son Víctor Bonafonte, Nacho Arjona 'Naolito' (con su debut tras las cámaras) o el local Sam Orti. Además del estreno del Premio Proyecto Corto Movistar Plus+ de Weird Market en 2022: 'Buffet Paraíso' de Héctor Zafra y Santi Amézqueta.

El listado lo completan obras como la de Pablo Ballarín, que traslada al espectador a la frontera entre Bielorrusia y Polonia, la adaptación que realiza Mary Cruz Leo de la novela gráfica de Fermín Solís: Medea a la deriva, el homenaje de Alex Rey al genio de la animación Hayao Miyazaki o Choche Hurtado, un gran conocido por este certamen.

CORTOS INTERNACIONALES

Por su parte, el concurso internacional contará con 25 cortometrajes representando a una total de 20 países. Una selección diversa y representativa de la animación mundial en la actualidad, con propuestas que "abarcan todo tipo de temáticas y técnicas", como el 3D, 2D, stop motion o el dibujo en papel.

Las producciones y coproducciones provienen de Hungría, Estados Unidos, Reino Unido, Eslovaquia, Países Bajos, Francia, Grecia, Italia, Suiza, Chile, Portugal, Irán, Finlandia, Dinamarca, Canadá, Bélgica, Islandia, Chequia, Japón y Corea del Sur.

En esta selección aparecen obras reconocidas en algunos de los festivales más importantes tanto para la animación como para el séptimo arte en general: Berlín, Annecy, Clermont-Ferrand, Sundance, Venecia, Rotterdam o Cannes. De hecho, se podrá ver la última Palma de Oro de cortometrajes: '27', de la húngara Flóra Anna Buda.

Entre las figuras destacadas hay otras dos mujeres: la iraní Yegane Moghaddam y la neerlandesa Nina Gantz. La primera compite en WFest con 'Our Uniform', un corto que estuvo nominado en los más recientes Premios Oscar. La segunda cuenta en su haber con una nominación a los BAFTA y luchará por entrar en el palmarés final con su última propuesta audiovisual 'Wander to Wonder'.

Estos nombres consagrados se entremezclan con realizadores debutantes para dar como resultado "una selección de altísima calidad", según ha afirmado José Luis Farias, director del mercado Weird Market.

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A LA JORNADA DE RECRUITMENT

En cuanto a la jornada de recruitment, este año serán un total de 12 estudios de carácter internacional los que buscarán completar sus equipos de trabajo. Un nutrido grupo de cazatalentos se trasladará a la capital valenciana para, durante la jornada del 2 de octubre, realizar entrevistas a más de un centenar de candidatos que cada edición se inscriben.

Una de las nuevas sedes de este año, Las Naves, será donde se desarrolle todo el proceso para el que ya han confirmado su presencia empresas como 3Doubles Producciones, Ánima Kitchent, Hampa Studio, Aupa Studio, TV ON Producciones, Studio Kimchi, Lightbox Animation Studios, Arxlight Pictures, Arx Anima, Alkimia Animation Studio, Pixel-Nexus y Flying Bark Productions.

Los posibles aspirantes que deseen concertar alguna entrevista deberán completar la inscripción a través de la web del evento antes del 13 de septiembre o hasta completar el aforo.

La 16ª edición de Weird Market está coorganizada por el Institut Valencià de Cultura, adscrito a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. Cuenta también con el patrocinio principal de Europa Creativa MEDIA, el Ayuntamiento de València y la Diputación de Valencia; la participación del Ministerio de Cultura, ICEX, Valencia Innovation Capital, Acción Cultural Española a través del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) y el ICAA; el patrocinio de HP-AMD; el apoyo de IndieDevDay, AVEPA, Animat, Movistar Plus+ y RTVE, entre otros.