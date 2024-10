'Who Do I Belong To' llega a la Mostra para explorar "con crudeza" la maternidad y la radicalización islámica

El montador de 'Who Do I Belong To', Maxime Mathisa

El montador de 'Who Do I Belong To', Maxime Mathisa - MOSTRA DE VALÈNCIA

VALENCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Who Do I Belong To', el debut cinematográfico de la directora tunecina Meryam Joobeur, ha recalado este domingo en la Sección Oficial de La Mostra de València y podrá verse pronto en Filmin, después de su "aplaudido paso" por la Sección Oficial de la Berlinale. La película explora "con crudeza" la maternidad, la radicalización islámica y la búsqueda de la identidad, todo ello ambientado en una pequeña granja en el norte de Túnez.

El drama gira en torno a Aïcha, una madre que se ve obligada a enfrentarse a los devastadores cambios en su hijo mayor, quien regresa a casa tras haber intentado unirse a ISIS en Siria. A su regreso, lo acompaña una joven esposa, misteriosa y cubierta con un niqab, que genera incertidumbre y miedo en la comunidad.

Según ha asegurado su montador, Maxime Mathisa, desde la Mostra, "la directora en ningún momento quiso hacer una película política, sino que conoció a los tres hermanos protagonistas y quiso escribir algo para que ellos lo protagonizaran en un momento en el que muchos jóvenes tunecinos se iban a Siria para sumarse a la Yihad, sobre todo por temas económicos".

Avalada por premios internacionales como el de Mejor Directora Joven en los Hong Kong Film Awards, el Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Taipei y el de Mejor Largometraje Internacional en Guanajuato, la cinta ahonda en el desgarrador proceso de una madre que, sin poder comprender del todo las decisiones de su hijo, se debate entre el amor incondicional y la incapacidad de reconocer al joven que crió.

El largometraje profundiza en la temática introducida en 'Brotherhood' (2018), el cortometraje nominado al Oscar que también dirigió Joobeur. Mientras en éste puso el foco en la relación entre un padre y el oscuro pasado de su hijo, 'Who Do I Belong To' da protagonismo a la madre, mostrando su recorrido emocional en un contexto dominado por el patriarcado.

La cineasta combina momentos de realismo mágico y escenas oníricas para suavizar el impacto de una historia que refleja los efectos destructivos del extremismo en la unidad familiar. En palabras de Mathisa, "la directora quería una película meditativa, es decir, que los acontecimientos no condicionaran las película, sino adaptarlo al ritmo interior de los personajes. En particular al de la protagonista, que es un personaje muy introspectivo".

Para preservar la autenticidad y coherencia entre ambas obras, Joobeur decidió utilizar escenarios similares del Túnez rural y contó con varios de los actores no profesionales que ya habían participado en 'Brotherhood'. La realizadora sigue fiel a su estilo de cine socialmente comprometido, buscando siempre plasmar la complejidad y la belleza de las experiencias humanas universales. En este sentido, sus trabajos anteriores, como los cortometrajes 'Gods', 'Weeds and Revolutions' (2012) y 'Born in the Maelstrom' (2017), también han recibido reconocimiento en diversos festivales internacionales.

'Who Do I Belong To' se presenta como una poderosa reflexión sobre la maternidad, la reconciliación y la destrucción que el radicalismo yihadista puede causar en las familias.

La 39ª edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani está organizada por el Ayuntamiento de València, cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura, Palau de la Música, València Film Office (Fundació Visit València), el patrocinio de Hyundai Koryo Car y À Punt Mèdia como medio oficial y principal partner del foro de coproducción València Films Afers.